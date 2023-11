Dulce estalla contra Isabel Pantoja: "Basta ya de victimismo"

Aunque para Isa Pantoja no es un día para los malos rollos, eso no quita que tenga presente a aquellos que ya no están a su lado. La joven cumple este miércoles 8 de noviembre 28 años, su primer cumpleaños como casada. Un día especial en el que quizás no contará con la llamada de todos sus seres queridos teniendo en cuenta que ni tiene relación con su madre, Isabel Pantoja, ni tampoco con su hermano, Kiko Rivera. Dos personas que fueron muy importantes para ella, pero con las que ahora existe nulo contacto. Así lo desvelaba ella misma tras volver de su luna de miel en Kenia, donde nada más aterrizar se desmarcó de la situación económica de su progenitora. "No he hablado con ella, cero noticias y no me interesa ahora mismo hablar del tema porque estoy tan contenta y tan feliz que no quiero malas noticias (...) que haga lo que considere cada uno", decía visiblemente molesta. No quiere esconder su cabreo y es que sigue dolida por la ausencia de su madre en el día de su boda, un plantón que ahora pesaría a la tonadillera y que ha provocado que Dulce estalle contra ella.

Dulce y su demoledor mensaje a Isabel Pantoja: "Una madre está por encima de todo"

"Una madre está por encima de todo, ya está", respondía la niñera de Isa Pantoja antes de llegar a su vivienda. Con prisa por felicitarla, darle un abrazo y pedir el mejor de los deseos, Dulce se dirigía hacia Isabel Pantoja para advertirle que su arrepentimiento podía llegar tarde. "Los arrepentimientos en su momento. Ya está bien el victimismo y de las excusas", añadía en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Un enfado mayúsculo con el que muestra de nuevo a Isa su férreo apoyo y con el que recuerda a la artista que sus actos tienen consecuencias. Pantoja, de momento, no ha querido entrar en guerras y permanece en silencio.

Dulce trabajó para Isabel Pantoja hasta el año 2014. Cuidó de sus hijos y fraguó una relación tan especial con Isa, que incluso fue la elegida para ser la madrina de su hijo Alberto. Con quien no se lleva nada bien es con Isabel, la que fuera su jefa, a quien, por cierto, de forma velada nombró en su discurso nupcial: "Estamos los que tenemos que estar", espetó, frase que copó titulares y que fue entendida por los invitados como una pullita hacia la intérprete de 'Marinero de luces'. ¿Dónde quedará esta guerra? Solo el tiempo lo dirá.