Tres semanas después de la muerte de su padre, Ana Obregón ha querido hacer partícipes a sus seguidores en redes del complicado momento que está atravesando. La actriz y presentadora ha compartido dos palabras que reflejan su estado actual: silencio y nostalgia. También, añade el icono de un corazón roto.

El silencio como símbolo de que el dolor «no tiene palabras», según indica en su perfil de Instagram. La nostalgia como reflejo de «el dolor de no poder regresar». La polifacética artista ha despedido a sus tres grandes pilares en los últimos dos años. Así que incluye esta pregunta tan amarga: «Mamá, Papá, Hijo… ¿me haríais un hueco para navegar con vosotros en ese océano de la eternidad?». Entre las etiquetas que ha añadido en este último post se encuentra «duelo» y «amor eterno». También ha abierto su álbum más personal para rescatar tres preciosas instantáneas tomadas a bordo de un yate en las que aparece con su hijo y sus padres.

Las reacciones al mensaje de Ana Obregón

Un desolador mensaje que pronto ha recibido la respuesta por parte de sus seguidores, entre ellos, algunos rostros conocidos. «Querida Ana, me dejas siempre sin palabras. Solo espero que sientas el cariño y el amor que mucha gente te tenemos, y eso, ayude un poco a apaciguar tu alma», le decía la también actriz Lidia San José. Mientras que Silvia Marsó mostraba su pesar por el momento que atraviesa su amiga. «Ana cariño, se me parte el alma al leerte. Eres un ser de luz, siempre lo fuiste, no dejes que se apague nunca. Ellos querrán verte brillar desde donde te observan».

Esta última etapa ha sido especialmente difícil para Ana Obregón. El último mazazo, la presentadora lo vivió el pasado mes de septiembre con el fallecimiento de su padre. «Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, Papá, que no sé cómo lo voy a hacer», señalaba entonces a través de una emotiva carta de despedida dirigida a su progenitor. En mayo de 2020, murió el único hijo de la actriz, Álex Lequio, después de dos años de lucha contra el cáncer y en 2021 despidió a su madre.