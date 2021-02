Marta López y Kiko Matamoros han cumplido dos años de amor. Pero ¿qué se decía de la modelo cuando su relación salió a la luz?

Hace dos años Marta López y Kiko Matamoros comenzaron una relación sentimental que a ambos les cambió la vida. Los caminos de ambos se cruzaron en el 2019 y desde entonces, no han dejado de prodigarse el amor que sienten por el otro, a pesar de la diferencia de edad que les separa. Aunque la guapísima modelo en un principio optó por alejarse de los medios, poco a poco fue dando declaraciones ante los medios e incluso saliendo en defensa del colaborador. Pero ¿qué se decía por entonces de la que era su nueva ilusión?, ¿Los espectadores creían que iba a funcionar? y ¿qué opinaban los hijos de Kiko? Hemos echado la vista atrás para recordar qué se decía cuando salió a la luz este romance con el que Matamoros está tan feliz.

Varios periodistas aseguraron que Kiko Matamoros estaba de nuevo ilusionado, sin embargo, no se dieron demasiadas pistas sobre la misteriosa mujer que le había conquistado. «Es muy guapa, modelo, con los ojos claros, ventipocos y se ha dejado ver con ella por algunos restaurantes de Madrid«, dijeron sobre Marta López. Su identidad todavía era una incógnita hasta que en el mes de abril salió a la luz el nombre de la granadina, una jovencísima maniquí que había sido pareja de un importante empresario de la capital y con la que ahora Kiko se dedicaba besos en público. Una imagen que fue directa a la portada de una revista del corazón. «Está muchísimo más ilusionado que cuando empezó con Cristina», decían al comienzo de su historia de amor. Explosiva, discreta y centrada en su vida, Marta llamó la atención de todos y, desde ese instante, sus followers no dejaron de crecer. Pasó a ser una influencer solicitada por muchas marcas, lo que sin duda le ayudó a hacerse un hueco en el universo 2.0.

Prefería ser parca en palabras, eso sí, en alguna ocasión confesó todo lo que sentía hacia Kiko, pues era consciente de las dudas y críticas que estaba recibiendo por los 40 años que le saca Matamoros. «Yo estoy muy a gusto y él sabe lo que siento», dijo la modelo. Marta apuntaba que lo que más le gustaba de él era que «era culto e inteligente» y, además, señalaba que su relación no había sido buscada, sino todo lo contrario. «Fue algo que surgió. Entiendo que la otra parte se sienta dolida. Le pido perdón por ello, pero no he buscado que Kiko me guste, estoy viviendo el momento», señaló Marta López.

Meses después la joven se ha ganado el cariño de los hijos de Kiko. Saben que le ha hecho mucho bien a su padre y que desde que están juntos, su vida es mucho más pausada. Aunque no han hecho tantas migas como para convertirse en amigos, su trato «es cordial y correcto», limitándose únicamente a los encuentros familiares que se producen cuando está Kiko. El propio Kiko ha dicho públicamente todo lo que le ayuda su pareja, un hecho del que sus hijos son conocedores. Lo comentó ante las cámaras cuando habló de su adicción a la cocaína en ‘Sábado Deluxe’: «En cierta medida estaban preocupados, ahora no. Están encantados con Marta. Ella ha ayudado a algunos de mis hijos, ha intentado conciliar y que nos arregláramos». Y es que para el colaborador su chica ha sido una pieza fundamental para afrontar muchos de los últimos escollos que ha tenido en su vida.

Aunque estos últimos días Marta López ha mostrado su confusión ante sus seguidores y ha dado fechas, según ella, erróneas sobre su aniversario, nadie duda de que ambos están muy felices al lado del otro. A punto de cumplir su segundo año juntos y después de darse incluso los regalos por ello, repasamos algunas imágenes que resumen sus años de amor.