David Bisbal se emociona al hablar de cómo vive su madre la enfermedad de su padre

Vídeo: EUROPA PRESS.

David Bisbal vivía hace unas horas uno de los momentos más increíbles de su carrera al presentar en Madrid su película documental, 'Bisbal', que se estrena este mismo martes 17 de octubre en Movistar Plus +. El cantante celebra 20 años en la música y en este documental podemos ver el lado más personal del almeriense. De hecho, David Bisbal aparece desde organizando su agenda de compromisos profesionales con su representante hasta disfrutando de una comida con su mujer, Rosanna Zanetti, que precisamente estuvo este lunes en el estreno. Pero no solo eso, podremos ver a sus tres hijos, sus hermanos y sus padres, de los que precisamente habla emocionado, sobre todo por su madre, que no se separa de su padre, al que cariñosamente llama "mi Pepe". Hay que recordar que su padre, al que tantas veces vimos durante su padre por 'Operación Triunfo', padece Alzhéimer.