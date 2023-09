La crítica de Anabel Pantoja a los concursantes de 'Gran Hermano VIP'

La octava edición de ‘Gran Hermano VIP’ ha arrancado, pero no ha estado exenta de polémica. Fue el pasado jueves, 14 de septiembre, cuando la emblemática casa de Guadalix de la Sierra abrió sus puertas para acoger, durante unos tres meses, a algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional. Entre ellos el de Laura Bozzo que, una hora después de entrar en el reality, ya estaba quejándose y pidiendo el abandono. Una actitud que no ha gustado a espectadores como Anabel Pantoja, que ha hecho uso de sus redes sociales para lanzar un llamamiento a los concursantes del programa de Telecinco.

Como parte de la audiencia, a la sobrina de Isabel Pantoja no le han gustado en absoluto las palabras de la presentadora peruana y así lo ha reflejado en su cuenta de Twitter: “Primer día @ghoficial Vía directo: todos los concursantes TODOS quejándose, que no abren puertas, que no hay café, que no pueden ir a las playa, que no tienen no sé qué… A ver, podéis ir al Super y comunicarlo todo junto? Y dejar de quejarse? Es un regalo lo que os ha dado GH 🙏🏻”, escribía la influencer. Unas palabras con las que ha dejado clara su postura, totalmente contraria respecto a la que han tomado los participantes del reality en esta primera toma de contacto con ‘Gran Hermano VIP’.

El mensaje de Anabel Pantoja ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores, que consideran que algunos de los elegidos en el casting de Telecinco no están siendo agradecidos con la oportunidad que se les ha brindado. Sin embargo, todo apunta a que la prima de Kiko Rivera seguirá muy de cerca tanto las galas como el canal 24 horas del programa presentado por Marta Flich para ver si los participantes van evolucionando con el paso de las horas.

Anabel Pantoja, la gran comentarista 2.0 de 'GH VIP 8'

Cabe destacar que la hija de Bernardo Pantoja se ha convertido, en tan solo unas horas, en una de las comentadoras más destacadas de ‘Gran Hermano VIP 8’. Desde que dio pistoletazo de salida esta nueva edición, Anabel no ha dejado de expresar su opinión en plataformas como Twitter, en la que ha querido incluso alentar a la madre de su sobrino, Jessica Bueno, a que proceda de una manera más distendida: “Jessica la vi bastante nerviosa, a ver cómo se desenvuelve, ojalá llegue lejos! #GHVIPestreno”, apuntaba la que fuera colaboradora, dejando entrever que apoya a la ex de su primo en esta nueva etapa de su vida.

Por si fuera poco, Pantoja también compartió un selfie desde su cama, mientras veía la gala del reality, en el que hacía referencia a la inesperada entrada de Gustavo, chófer y persona de confianza de María Teresa Campos: "Esto sí que NADIE lo pensó @ghoficial siempre sorprende #GHVIPestreno”. Además, también dejaba constancia de que una de sus participantes favoritas, a día de hoy, es Karina, que se ha mostrado más natural que nunca pese a las circunstancias: “Me encanta KARINA: ‘Yo me voy a sentar que me duele el tobillo’”, indicaba. ¿Seguirá Anabel Pantoja informando vía 2.0 de todo lo que suceda en esta nueva edición del reality de convivencia de la que fue su cadena?

1 de 5 El estreno de 'GH VIP 8' ha hecho estallar las redes 2 de 5 Anabel Pantoja ha comentado el reality en Twitter 3 de 5 La influencer ha admitido quiénes son sus favoritos 4 de 5 Aunque hay actitudes que no le han gustado 5 de 5 Y así lo ha dejado ver de manera pública