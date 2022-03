Chabelita Pantoja ha vivido unos días de lo más duros tras ver a su madre, Isabel Pantoja, llegar a los juzgados de Málaga escoltada por la Guardia Civil. Lo ha pasado mal y así lo contó en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde mostró su indignación por el trato que había recibido la tonadillera a su llegada. Pues bien, solo un día después de este momento tan desagradable, la joven ha visitado a su madre en Cantora.

La hermana de Kiko Rivera ha sido la única del clan que ha ido a visitarla. Por lo menos por ahora. Desde El Puerto de Santa María, Cádiz, Chabelita Pantoja se trasladó hasta Medina Sidonia, en el mismo Cádiz, en su propio coche. Es un viaje de 47 minutos en coche, pero que la joven sentía en la necesidad de hacer. Su madre vivió hace dos días un momento muy duro. Consciente de ello es Chabelita, que ahora ha podido hablar con ella y saber cómo se encuentra.

Chabelita sale de Cantora en su propio coche tras ver a su madre

Vídeo: Europa Press.

A la salida de la visita, Chabelita prefirió no hacer declaraciones. De hecho, tuvo que ocultarse la cara para evitar que los focos de las cámaras la deslumbraran. Y es que la hija de Isabel Pantoja salió de casa de su madre muy de noche y también tuvo que conducir de vuelta a su casa -donde la esperaban Asraf Beno y su hijo Alberto- con mucha lluvia. Lo cierto es que tuvieron que hablar largo y tendido después de que la tonadillera viviera un momento que ha sido muy criticado por ella y parte de su familia.

El pasado martes, Chabelita tenía que estar presente en el plató del programa con el que colabora. Allí vio las imágenes de su madre entrando en los juzgados y no dudó en denunciar el trato recibido: «No ha habido protección, no lo entiendo, ni como hija ni como ciudadana». La colaboradora de televisión destacó que le llamó la atención que no hubiera «vallas» como medio de seguridad y añadió: «Entiendo que los medios de comunicación tengan que hacer su trabajo. Lo veo lógico ya que está ahí en persona, se quieren acercar para sacar información y ver la reacción de mi madre lo más cerca posible».

Chabelita Pantoja no había podido hablar con ella antes de tener que acudir al juicio, por lo que no dudó en dejar claro que ella pensaba que no asistiría: «Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos…», decía Chabelita Pantoja con la voz entrecortada. Por último, Chabelita Pantoja cree que «con su estado anímico que tiene, esto le perjudicará más todavía».

Te interesará saber...