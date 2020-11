¿Vive el fantasma de Paquirri en la finca de la tonadillera? Esto es lo que relata la hija de Isabel Pantoja: «Cuando estoy en Cantora siento algo, una presencia, que alguien está ahí».

Este martes, Chabelita ha sorprendido a la audiencia de ‘La caja fuerte’, donde participa junto a Asraf Bueno. La hija de Isabel Pantoja ha revelado a algunas compañeras de ‘reality’ sus experiencias paranormales en Cantora. Y es que la finca de la tonadillera, de 500 hectáreas, esconde un sinfín de secretos terrenales… así como otros que no son de este mundo. Al menos, eso es lo que ha contado la hermana de Kiko Rivera.

La joven ha contado con detalle que siempre ha creído que en la casa de su madre habita el espíritu de Paquirri. No solo cree firmemente en esta teoría. Es que además recuerda haberlo visto cuando tenía unos cuatro años. Sí. El espíritu del torero se apareció ante ella, una vez que entró en la habitación del diestro. En Cantora hay un cuarto que alberga todos los recuerdos del mítico matador. Es una especie de ‘mausoleo’ que aloja todo cuanto poseyó el gaditano. Y al que apenas tiene acceso nadie. «Está lleno de cosas y te juro que tú vas y sientes que hay algo», ha revelado Isa en una conversación con algunas de sus amigas dentro del concurso.

La visión del espíritu de Paquirri tuvo lugar durante la visita de una amiga de Isabel Pantoja a la casa. «Me empecé a reír y le dije a la amiga de mi madre. ‘Estoy viendo a papá». Cuando Chabelita era pequeña solía llamar a «Paco» papá, al igual que su hermano. La cantante ha recordado que «en la entrada de mi casa hay un cuadro enorme de Paquirri» y que esta obra de arte impone muchísimo.

Ha pasado media vida en Cantora y no tiene dudas al contar lo que ha experimentado en sus propias carnes. Su relato resulta, como poco, escalofriante. «Cuando estoy en Cantora siento algo, siento una presencia, que alguien está ahí. Noto que alguien está ahí y nos protege. Siempre he pensado que hay alguien en Cantora y creo que es él», asegura. La hija de la sevillana ha explicado que, por lo general, «de estas cosas no hablo, pero me sentí en confianza con las chicas y lo conté».

En la última gala de ‘La casa fuerte’, Isa también ha tenido oportunidad de hablar, una vez más, de la guerra entre su madre y su hermano. «He tenido muchos problemas con ellos, que han salido en la tele incluso. Lo que pase con ellos… no puedo. Para mí es una situación súper desagradable», ha subrayado. También ha recordado que desconoce qué palabras debería pronunciar su madre ante el conflicto. «No sé lo que ella tendría que decir. Me parece feo, pero yo no tengo nada que ver».