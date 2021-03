En la gran fiesta del cine español, Antonio Banderas y María Casado, responsables de presentar la gala, estarán acompañados de muchas estrellas de Hollywood.

La gala de los Goya 2021 se presenta como una de las noches más diferentes de la historia de los premios. Este año, por primera vez, la entrega se celebrará en plena pandemia y contará con dos presentadores de excepción, uno de ellos de fama mundial: María Casado y Antonio Banderas. El malagueño asume la dirección de la noche con más glamour del cine español. Una cita a la que dará, por primera vez en sus 35 años de historia, una proyección internacional sin precedentes.

Y es que el malagueño se ha propuesto dar a los premios el lugar que merecen a nivel global. Y por ello ha invitado a muchos de los amigos que tiene en Hollywood. De este modo, estrellas como Robert de Niro, Salma Hayek, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, Charlize Theron, Ricardo Darín, Laura Dern, Monica Bellucci, Emma Thompson, Benicio del Toro o el mismísimo Sylvester Stallone estarán presentes en la gala. Eso sí, no lo estarán de manera presencial, sino telemática.

La ceremonia se celebrará de manera híbrida: una parte será presencial; la otra, telemática

En total, se prevé que más de 30 personalidades del cine internacional participen en los premios. Unos premios que tendrán un formato híbrido. Es decir: por un lado se celebrarán de manera presencial con los maestros de ceremonia, Banderas y Casado, así como con los intérpretes y cineastas que entregarán los trofeos, y los artistas que actuarán desde el escenario del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Por otro lado se realizará de manera telemática con los 166 nominados de esta edición conectados desde sus casas.

Esta gala, “obligadamente distinta y extremadamente responsable”, contará con la presencia, in situ, de figuras como Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Paz Vega, Belén Cuesta, Antonio de la Torre, María Barranco o Najwa Nimri.

Entre la treintena de estrellas invitadas que asistirán a la gala destaca la presencia de Leonardo Sbaraglia, Carlos Areces, Julián López, Adrián Lastra, Hiba Abouk, Marta Etura, Maggie Civantos, Natalia Verbeke, Tristán Ulloa, Daniela Santiago, Jon Kortajarena, Marta Nieto, Antonio Velázquez, Mónica Randall, Verónica Forqué, Elena Irureta, Pedro Casablanc, Jaime Chávarri, Emma Suárez, Marisa Paredes, Roberto Álamo, Jose Coronado, Chus Gutiérrez y Gracia Querejeta. Serán los encargados de abrir el sobre y desvelar los nombres de los ganadores de la 35ª edición.

Será el próximo 6 de marzo cuando podamos ver la entrega de los Goya 2021, que este año pondrán especial valor a todos los miembros de la industria del cine, especialmente a aquellos que no trabajan delante de las cámaras, pero son esenciales para crear las películas.

La 1 de TVE retransmitirá en directo la ceremonia, a partir de las 22:00 horas. El actor malagueño y la periodista María Casado se estrenan como directores, presentadores y guionistas de esta cita cinematográfica producida por la Academia de Cine en colaboración con Teatro Soho Television.

Unos Goya «muy cortos y sobrios», según Antonio Banderas

La Sinfónica de Málaga, junto al maestro Arturo Díez Boscovich, pondrá la nota musical a una ceremonia en la que se escucharán bandas sonoras de Ennio Morricone y actuarán la argentina Nathy Peluso, la malagueña Vanesa Martín y Aitana. En el homenaje a Luis García Berlanga en el centenario de su nacimiento participarán la cantante Diana Navarro. La nota de humor la pondrá Carlos Latre que, caracterizado de Pepe Isbert, recordará al maestro valenciano. El actor e imitador será uno de los pocos protagonistas en aportar el toque de humor, ya que Antonio Banderas no desea un guion demasiado cómico. «Los quiero hacer muy cortos, con cierta solemnidad y sobrios, pero no un programa de humor, no me da la gana», ha manifestado al diario ‘Sur’. «Naturalmente estos premios serán especiales porque lo que ha pasado en este país ha sido muy serio», ha matizado.

En la gran cita con el cine español no faltará la asistencia de Ángela Molina, de 65 años, que recibirá en persona el Goya de Honor por toda su carrera. La actriz, que nunca ha ganado un Goya, logra así uno de los reconocimientos que aún se le resistían logra así uno de los poquísimos galardones que le faltaban. Ya tenía la Medalla de Oro de la Academia de Cine, el Premio Nacional de Cinematografía 2016, la Concha de Plata del festival de San Sebastián, el premio David di Donatello (el Oscar de Italia) o la Espiga de Honor de la Seminci 2012. Con este premio, la Academia de Cine reconoce “la trayectoria excepcional de esta compañera tan querida por todos por su autenticidad, su talento indiscutible y su especial sensibilidad”.