Después de numerosos rumores sobre su relación con Kanye West, se confirma que Kim Kardashian ha tomado la decisión de divorciarse del rapero.

La noticia de la separación entre Kim Kardashian y Kanye West sigue sorprendiendo a todos. Aunque muchos pudiera pensar que esto solo era un mal sueño, están equivocados. Y es que después de todos los rumores que han girado en torno a la vida personal de la empresaria y el cantante, finalmente Kim ha tomado la decisión drástica de seguir adelante con la separación.

«No tienen contacto», explica una fuente cercana a Kim y a Kanye a People, dejando claro, además, que ya llevan un tiempo haciendo vidas separadas. La ‘celebrity’ está decidida a dar el paso y a centrarse en el cuidado de sus cuatro hijos; North, de siete años, Saint, de cinco, Chicago, de tres, y Psalm, que cumplirá dos añitos. «Está volcada en sus hijos y en el trabajo, que es lo que la mantiene ocupada. Parece feliz», sigue contando la fuente anteriormente mencionada sobre la vida de Kim.

Kim Kardashian está centrada en el cuidado de sus hijos

Con este paso se pone fin a los rumores sobre una crisis entre ellos. La relación entre Kim Kardashian y Kanye West estaba atravesando por un fuerte bache después de que el rapero sembrara la polémica en un mitin público tras anunciar que se presentaría a las elecciones de Estados Unidos. Después de que Kanye West le pidiera disculpas públicamente a raíz de una serie de tuits en los que insinuaba que su mujer y su suegra, Kris Jenner, habrían intentado secuestrarle para internarle en un hospital, Kim Kardashian viajó hasta el rancho que tienen en Wyoming para lanzarle un ultimátum.

Según publicó el mismo medio hace unas semanas, la socialité siente que ha hecho todo lo que ha podido para que la relación siguiera adelante, aunque considera que su marido no está cumpliendo con los cambios que le había pedido. Esto ha provocado que Kardashian se llegara a plantear decirle adiós y terminar su matrimonio, algo que se confirma ahora.

«West quiere que la relación continúe, pero no entiende lo que le plantea Kim Kardashian. No ha cambiado nada de lo que ella le dijo que necesitaba cambiar. Kim está muy dividida, no quiere divorciarse con cuatro hijos y son su mayor preocupación», indicaba un amigo cercano a la pareja a People. Hacía hincapié en que no se estaban planteando un divorcio -algo de lo que ahora está más que convencida Kim Kardashian-, pero incidía en que llevaban más de un año viviendo separados.

Kim Kardashian salió en defensa de Kanye West

Tras la polémica del mítin político, Kim salió a la palestra en defensa de su marido y aseguró que su inusual comportamiento se debía al trastorno de bipolaridad que el cantante sufre desde hace años. «Cualquier que lo tenga o tenga algún ser querido que lo padezca, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es de entender. Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en nuestra casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho que tiene Kanye a mantener la privacidad cuando se trata de su salud. Pero hoy, siento que debería comentarlo porque fuera del estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental», justificaba la celebrity.

Aunque ahora parece haber tomado una decisión determinante, en su momento justificaba sus actitudes: «Tiene presiones por ser un artista y por ser un hombre negro. Ha experimentado la dolorosa pérdida de su madre y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que provoca su trastorno bipolar. Quienes están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras muchas veces no coinciden con sus intenciones«, aseveró.