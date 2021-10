Chabelita, al igual que su prima Anabel, ha vivido una montaña rusa de emociones esta última semana. Después de perder a su abuela, doña Ana, la joven acudió al enlace de la colaboradora, donde bailó y cantó hasta el amanecer. En un tiempo récord fue capaz de viajar desde La Graciosa a Cádiz para darle el último adiós para poco después asistir a la boda, un tsunami de sentimientos tras el que se ha quedado sin voz. La joven se ha querido justificar en sus redes sociales, donde ha explicado el motivo por el que está casi afónica, aunque su explicación no ha terminado de convencer a todo el mundo, prueba de ello, las mofas que circulan por redes sociales. «Me he pasado desde la boda de Anabel con dolor de garganta porque he cogido frío. Me he puesto mala, un poco más afónica. Son secuelas de habérmelo pasado muy bien en la boda de Anabel», ha dicho.

Dejando claro la razón por la que está descansando, Chabelita ha explicado que no está así por cantar con los invitados, sino por el aire que hacía en la isla. Ella y el resto de asistentes vivieron una noche de ensueño, a pesar del duro momento que solo unas horas antes acababan de vivir con la muerte de doña Ana. Vestidos de blanco ella y otros muchos invitados fueron testigos de la boda de Anabel Pantoja, quien, sin querer, vuelve a acaparar todas las miradas por un desplante de su primo, Kiko Rivera. El DJ ha dejado de seguir a su prima justo después de que ella celebrara su enlace, lo que hace sospechar que de nuevo se ha producido una ruptura entre ellos. El músico no está de acuerdo con que ella siguiera adelante con su boda y eso le ha llevado a darle un unfollow a Anabel. Cabe recordar que él decidió no asistir a última hora, por lo que Irene Rosales y sus hijas se desplazaron a Sevilla para apoyarle en un momento tan duro, un gesto que él agradeció a través de sus redes sociales.

Pero ¿qué sucedió tras darse el ‘sí, quiero’ Anabel Pantoja y Omar Sánchez en la playa? Los recién casados vivieron una de las noches más animadas y varios de sus invitados contribuyeron a ello, entre ellos, Belén Esteban o Amor Romeira. Todos apoyaron a ambos para que, al menos durante la celebración, pudieran desconectar de los golpes tan fuertes que habían sufrido en los últimos días. Aunque ella apenas ha dado detalles de cómo se sintió, sí que ha insistido en que comprende a la perfección a las personas que en el último momento decidieron no acudir a su boda. Le parecía tan respetable su decisión como la del resto y así lo hizo saber.