Bárbara Rey, sobre el rey Juan Carlos: "Destrozó mi carrera"

Una de las entrevistas más esperadas de la nueva temporada de 'Chester' de Risto Mejide, en CUATRO, por fin se ha emitido. Bárbara Rey se ha sentado con el publicista para hablar sobre su relación con el rey Don Juan Carlos después de que durante las últimas semanas hablara de su idilio con el emérito. La actriz ha contestado sin titubeos a las preguntas que el presentador le ha hecho relacionadas con la Casa Real y el monarca. La de Totana ha confesado todo sobre su relación con él: desde su primer romance antes de su matrimonio con Ángel Cristo hasta sus últimos encuentros con el padre del rey Felipe VI.

Una de los temas a los que se ha tenido que enfrentar Bárbara Rey ha sido a los supuestos chantajes de Bárbara Rey al emérito, algo que ella niega de manera tajante. "¿Organizaste tu una encerrona al Rey para que se hicieran unas fotos en las que te tocaba el pecho y con eso chantajear al Rey?", le pregunta Risto Mejide a Bárbara. La ex-vedette asegura que eso "no fue así. Cómo fue me lo guardo", decía tajante. Sin embargo, el publicista aseguraba que si había dinero público si que importaba: "Si él ha utilizado dinero público eso es problema de él. Yo he trabajado, ósea que no. La gestación de ese episodio, yo no sé por donde empezar", comienza diciendo.

La actriz confiesa que don Juan Carlos no se portó bien con ella

Bárbara Rey confiesa que "él no se portó nada bien conmigo. Se portó muy mal, muy mal, muy mal. Me perjudicó enormemente a nivel profesional. Él y su entorno. Me vetaron y yo tenía que mantener a mis hijos y sacar a mis hijos adelante", explica. Sin querer entrar en muchos más detalles, asegura que viendo que no se portó con ella bien decidió "hablar claramente con él". Sin embargo, niega que ella chantajeara al Rey ni que recibiera dinero público relacionado con el emérito: "Yo me puse a trabajar en televisiones públicas y el dinero que yo ganaba era dinero público pero si alguna vez salió algo de los fondos, yo eso lo desconozco por completo. Eso sería él".

La actriz asegura que "nunca me pagaron por mi silencio", ya que todo el material que ella tenía en su casa se lo robaron. Sin embargo, ella confiesa que "yo he tenido conversaciones de él en los contestadores, y lo he borrado todo. Una persona que tiene pensamientos de algo, lo va guardando", añade al respecto. Bárbara Rey se sincera y asegura que el Rey Juan Carlos no se portó nada bien con ella: "Yo no he tenido nunca mala fe con él pero él no se portó bien conmigo. Yo no sé si era directamente él o alguien de su entorno. A mí mi carrera me la destrozó. Por eso cuando dicen que a mí me ha beneficiado, no perdona. Yo he trabajado mucho, he sido una persona que me he ganado mi trabajo al puso. Era muy conocida y muy querida en aquellos momentos. A mí cuando rodaban en las calles me tenían que poner policía porque la gente me comía. Era así. Y de pronto me vetan en todas partes", asegura al respecto.

Antes de terminar su conversación, Risto Mejide le ha preguntado si "¿alguna vez le has pedido dinero al rey?". A lo que Bárbara Rey ha respondido: "He dejado entrever que me hacía falta. Mucha falta. pero no ha servido de nada como el que oye llover. En una ocasión que mi hermana estaba enferma de cáncer. No me ayudó", sentencia.