Bárbara Rey ofrece nuevos detalles sobre sus encuentros íntimos con el Rey Juan Carlos en su casa

Bárbara Rey se convirtió en protagonista de los medios en los años noventa tras conocerse la relación que tuvo con el Rey Juan Carlos I. En la época era ella, la actriz, la señalada frente al monarca. Fue años antes cuando, en plena transición, comenzaban esta amistad especial y se encontraban, en secreto, en la casa de campo de Francisco Franco. Después de distanciarse volverían a darse una segunda oportunidad que terminaría con rumores de espionaje, grabaciones y robos incluidos. En esta segunda oportunidad se encontraban en la casa de Boadilla que tenía la actriz y hacían vida cotidiana: "Comíamos y, cuando terminábamos era como una pareja normal, llevaba los platos, contaba chistes...".

En estos momentos ambos se comportaban con total naturalidad. La vedette confesaba incluso que "le gustaba tomarse un poquito de whisky su purito". Algo que el actual rey emérito le agradecía siempre que tenía ocasión: "Me dijo que no sabes como te agradezco en la situación que te encuentras la comida que me has preparado". En esta etapa los trabajos no llamaban a la puerta de la actriz y la situación se estaba haciendo notar. "Dicen que no asimilé que me dejara y no es cierto. Digamos que fuimos los dos. Hay personas que no saben valorar cosas y no se dan cuenta que para ser felices tiene tu entorno también que serlo y es uno de los mayores errores. Sino a día de hoy seríamos amigos", exponía sobre el motivo de terminar esta relación.

Con toda esta historia de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos a las espaldas reconoce que "muchas veces he maldecido la hora en que volvimos". Este fue un punto de inflexión en su vida sin retorno: "Mi vida sin él era mucho más hermosa y tranquila. Me hubiera gustado que tuviera curiosidad saber qué pienso, pero no le interesa nadie. Me he llevado con él muchas decepciones".

Bárbara Rey: “Era como si quisieran quitarse de en medio a una persona que sabía muchas cosas”

Cintas magnetofónicas, de vídeo, diapositivas y carretes sin revelar fue lo que denunció Bárbara Rey que desapareció de una caja fuerte poco tiempo después de terminar con el Rey Juan Carlos. Son muchos los intereses que estaban detrás de que esta historia de ambos se conociera, o no, y sentía su vida en peligro. Desde el asalto de dos hombres a su casa hasta impedirle hablar en 'Tómbola', todo lo que se cernía alrededor de esta historia escondía mucho más. Era tal esta curiosidad que reconoce que "allí estaba todo invadido, deben tener grabado lo que no está escrito. Mi casa estaba toda pinchada, se ponía una furgoneta con una serie de antenas para captar todo".

Para los que la señalan a ella como culpable, solo les queda decirle que las únicas conversaciones que ella grabó son detalles, "no las barbaridades que dicen". Tenía la grabación para una cosa de su marido, Ángel Cristo, tras su traumática relación y solo captó un par de detalles. "Si esas cintas que han sacado de la caja las quieren poner, las pueden poner a quienes quieran. Desde luego yo no lo he hecho, ni lo pienso hacer ni en privado. Eso fue lo que yo denuncié y empecé a recibir amenazas", relata. Al final entendía que "era como si quisieran quitarse de en medio a una persona que sabía muchas cosas”, sin especificar quiénes estarían detrás. "No sería la primera vez en la vida, en la historia y en el mundo", recuerda.