La niñera de Ángel y Sofía Cristo se posiciona al hablar de los malos tratos a Bárbara Rey

La entrevista de Ángel Cristo Jr. en ‘De viernes’ no ha dejado a nadie indiferente. El hijo de Bárbara Rey ha pronunciado una serie de bombas sobre su madre absolutamente desconocidas para el panorama nacional, lo que ha provocado que la brecha entre él y la vedette se agrande considerablemente. El hijo del domador contó que en su casa “había drogas, alcohol y prostitutas”. Un testimonio que en su día defendió su niñera, Ana Cano.

Hace más de una década, la cuidadora de Sofía y Ángel Cristo Jr. ofreció una serie de testimonios en la pequeña pantalla en los que relataba la situación vivida en el domicilio común de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Ana consideró que las peleas y los malos tratos por parte del artista fueron consecuencia de “la droga”, el verdadero detonante del matrimonio: “Antes eran muy felices, pero a partir de la droga empezaron los problemas”, aseguró.

Tal fue la tensión dentro de la casa de La Moraleja, que Ángel llegó a amenazar a Bárbara con una pistola. Un arma que, finalmente, el domador dio a Cano para poner fin a la disputa, como ella ha confirmado. Precisamente, de este episodio se hizo eco Ángel Cristo Jr. el pasado viernes, 24 de noviembre, en Telecinco: “Un día a mi padre le contaron que mi madre estaba con alguien, se presentó en el Bingo y sacó la pistola. Mi padre tenía permiso de armas. Otro día la persiguió por toda la casa para matarla. Antes de entrar al baño, mi padre disparó y el tiro llegó a la cómoda y se quedó en el agujero”, aseveró.

El giro de 180 grados en la relación entre el hijo de Bárbara Rey y su padre

Aunque estas vivencias no dejan en un buen lugar al que fuera marido de la vedette, su hijo ha dejado entrever que, con el paso del tiempo, fue adquiriendo “más trato con él”: “Los gritos eran muy fuertes. Mucho miedo, llorar, que por favor papá no le haga nada a mamá (…) El malo era mi padre cuando yo era niño. Cuando te haces mayor, tienes más trato con él. Mi madre cuenta su vida con mi padre y yo iba al colegio, tenía unos compañeros, estábamos en las revistas todos los días con frases como ‘tu padre ha dicho que tu madre es una puta’. No había protección del menor, todo valía. Cuando mi madre salía en una revista era la comidilla de todo el colegio”, continuaba, demostrando el infierno que vivió cuando tan solo era un niño.

Para el entrevistado, el problema de su madre es que “era aun hombre enfermo que no supo llevar el casarse con una persona como mi madre, moderna”. Sin embargo, aún recuerda con mucho cariño la figura de su niñera, Ana Cano: “Mi niñera nos protegía, nos llevaba a su habitación para que no nos llegara nada. Si las cosas se ponen serias, ella salía y se ponía en medio”, zanjaba.