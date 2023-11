Se destapa el verdadero autor de las fotos íntimas de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos

La entrevista de Ángel Cristo Jr. sobre Bárbara Rey sigue siendo uno de los temas más comentados en los platós de televisión. El hijo de la vedette se refirió a su madre como “la peor pesadilla” de su casa, y además aseguró que le obligó a hacer fotos al Rey Juan Carlos mientras ella mantenía citas con él. Una información que ahora el entorno de la protagonista ha negado rotundamente.

Makoke ha tomado la palabra en ‘Así es la vida’ para desmentir el testimonio de Ángel Cristo Jr. y dar voz a los allegados de Bárbara Rey: “Jamás hizo las fotos el hijo, quien hizo las fotos fue el hermano”, ha asegurado la que fuera esposa de Kiko Matamoros. Una información que deja en muy mal lugar al hermano de Sofía Cristo, que aseveró que su madre le “pidió con 10 años ser un hombre”: “Mi madre toma la decisión de hacer unas fotos al Rey. De alguna forma, ella consigue que yo haga las fotos, me da a entender que es un material muy peligroso que no puede circular ni estar en manos de nadie”, cuenta el entrevistado.

Bárbara Rey se prepara para la segunda parte de la entrevista de su hijo

La segunda parte de sus declaraciones verá la luz el próximo viernes, 1 de diciembre. Si bien la primera intervención del hijo de Bárbara en ‘De viernes’ dinamitó por completo su relación con la actriz, esta continuación se espera que lo haga de manera definitiva. No hay duda de que Ángel Cristo Jr. no goza de ninguna relación ni con su madre ni con su hermana, razón por la que no ha tenido reparo en dejarlas en muy mal lugar al contar algunos de los secretos mejor guardados de la familia.

El testimonio del hijo de Ángel Cristo ya fue cuanto menos revelador hace apenas una semana. Pero no ha quedado ahí, y el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona trae consigo una nueva entrega que promete destapar más detalles insólitos de sus allegadas. “Un niño no tiene por qué ver a su madre desnuda con otro hombre”, señala mientras mira fijamente a cámara. Unas palabras que dejan entrever que su infancia no ha sido en absoluto sencilla, y que de ello culpa en gran parte a la vedette.

Por si fuera poco, Ángel ya recalcó que en su casa hubo enormes cantidades monetarias procedentes de Juan Carlos I: “En el cuarto de mi madre siempre había. Muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España”, recordaba. Su versión caía como un jarro de agua fría sobre Bárbara, que en el último número de SEMANA ha enviado un mensaje claro y directo a su hijo: “No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te cuide”.