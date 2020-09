La pareja formada por Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han sido fotografiados juntos en una cena en París, ¿han vuelto tras sus idas y venidas?

Han sido muchas las idas y venidas que han tenido la pareja formada por Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. Ahora, han sido pillados en París durante una romántica cena donde incluso se hicieron una fotografía que compartió una cuenta de una fan. En la imagen, que se ha convertido en viral, ambos aparecen juntos y aparece Jesé abrazando a la propia influencer mientras que los dos miran a cámara durante la agradable velada. Esta imagen parece ser que fue tomada durante una escapada a París, donde ambos disfrutaron de unos días. Hay que recordar que la pareja tiene un hijo en común, Nyan, con quien Aurah ha tenido que pasar muchos días en el hospital.

Aurah Ruiz y Jesé han sido fotografiados juntos en París

La pareja incluso ha vivido un largo proceso judicial por el que se han tenido que reencontrar en diferentes ocasiones en los juzgados después de que el futbolista demandara a Aurah por hablar de él públicamente; mientras que la canaria ha denunciado que Jesé no le pasaría la pensión compensatoria por su hijo Nyan. A pesar de verse envueltos incluso en un litigio, ahora puede que hayan decidido darse una segunda oportunidad y retomar su relación, que desde hace años estaba rota.

Hace unas semanas saltaron las alarmas de que la pareja podría haber vuelto cuando también aparecieron unas imágenes en la que ambos estaban junto a su hijo en común disfrutando de un agradable día en el parque. Unos rumores que cobraron fuerza pero que pronto se fueron al traste cuando poco tiempo después, Aurah Ruiz volvió a cargar contra Jesé Rodríguez a través de su canal de MTMAD.

Sus problemas en los juzgados

En el último vídeo, la canaria habló de sus problemas judiciales con Jesé Rodríguez desde que en 2018 este le demandara por por un supuesto delito de acoso en las redes sociales. «Voy a entrar en un tema que no quería entrar: lo que me pasó la semana pasada con la justicia», avanzaba Aurah antes de dar paso al meollo del a historia. La canaria aseguró que Jesé no acudió a la sala por estar en un entrenamiento con su club, algo que no le hizo ni pizca de gracia, ya que consideraba un asunto serio y más todavía por la cantidad de dinero que le pide Jesé.

«Se me pide una pena de 40.000 euros y 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad o un año y tres meses de prisión. Si me pides 40.000 euros no te los voy a dar, porque no los tengo; y si me pides 100 días de trabajo a la comunidad, no te lo voy a dar porque no tengo horas, lo que menos tengo es tiempo en mi vida», añadía en su declaración contra el padre de su hijo. Ahora la historia vuelve a dar un giro de 180 grados después de que se publicara eta imagen de los dos juntos.