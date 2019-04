View this post on Instagram

Hoy cumplimos 6 meses. Medio año desde que la diabetes llegó para quedarse. En el momento, (y una vez más) me preocupó mucho como los míos sufrían con el debut diabético. Decidí mandar un vídeo al whatsapp de mi familia y amigos a modo influmierder simulando ser una influencer con voz repelente que hacía un tutorial de la primera noche que me (nos) enfrentábamos a todo el proceso sin ayuda de personal sanitario. Como podéis comprobar, no me enteraba de nada pero decidí darle un toque de humor a pesar de las visibles ojeras y bolsas en los ojos por tanto llorar. 6 meses después, realizo ese proceso varias veces al día como si nada. Pero ojalá solo fuese eso. La diabetes implica muchísimo más: es control, son raciones de carbohidratos, es glicosilada, basales, ratios, sangre, insulina y una carga emocional que a veces pesa. Pero ahí sigo, aprendiendo, conociendo mi cuerpo y velando por buenos controles a todas horas. El caso es que a mi me sienta muy bien luchar, se me pone una sonrisa que me gusta mucho. Y dicho sea de paso, no es que no hubiese podido hacerlo sola, es que no hubiese podido sin él. Feliz diabeticaniversario @sweetwarriorares 💉☺️