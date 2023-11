Nuevo golpe de Aracely Arámbula a Luis Miguel

La batalla legal entre Aracely Arámbula y Luis Miguel no termina. Después de que se difundiera que los abogados del cantante han asegurado que Luis Miguel habría estado intentando pagar la pensión de sus hijos sin éxito, la defensa de la actriz mexicana intenta tirar por tierra su argumento. Según la defensa del mexicano, ha intentado pagar en una cuenta estadounidense la pensión de sus hijos, Miguel de 16 años y Daniel de 14, tras la demanda por incumplimiento de pensiones que le impuso Arámbula, la madre de sus hijos. Sin embargo, la actriz ha respondido a través de su abogado, Guillermo Pous, ante las declaraciones de los representantes legales del cantante: "Ya se solicitó y hubo una confirmación por parte del banco, de la institución estadounidense, en donde se aclara que en ningún momento la cuenta fue cerrada o se encontró inactiva".

Medios mexicanos señalan, al igual que la defensa del cantante, que al ser menores de edad dichas cantidades deben ser entradas "por conducto de la madre". Es decir, que sería la propia actriz la que tendría que trasladarse hasta el juzgado para recoger ese dinero. Es más, aseguran que el propio juez ha requerido su presencia en reiteradas ocasiones para que retire el depósito y destine dichos recursos a la manutención de sus hijos, pero ella se habría negado a recogerlos. Sin embargo, ahora en una entrevista para el programa Ventaneando, el abogado de la actriz ha negado rotundamente que Aracely haya cerrado la cuenta bancaria en la que supuestamente Luis Miguel ha ingresado la pensión de sus hijos. "Esos intentos que ellos argumentan haber realizado durante 10 meses para pagar los 48 que tenían de atraso no es cierto”, asegura Pous.

Respecto a la decisión tomada por el equipo de Luis Miguel de realizar un pago de aproximadamente 25 millones de pesos para liquidar la deuda, el abogado ha manifestado que “independientemente de ello, lo que hacen es consignar los billetes de depósito en el juzgado familiar a fin de neutralizar las acciones como consecuencia de las presentaciones del señor Gallego. Ahora lo que buscan a través de la Fiscalía más bien es pretender que se les invite a una conciliación con tal, quiero suponer, más allá de cualquier argumento o sustento, invitar a una conciliación para apagar toda esta prensa y terminar el asunto”.

"Si estuviera al corriente del pago de la manutención de sus hijos, jamás hubiera ocurrido esto”

Sobre un posible acuerdo entre las partes, Guillermo Pous aclara que “el convenio ya existía, lo que sucede es que se incumplió", por tanto ahora habría que "actualizarlo". Pero, además, "por el tiempo que queda para que ambos cumplan la mayoría de edad, además lo que se tiene acordado y lo que ha reiterado la señora Arámbula es ‘El dinero no es que vaya a recibirlo ella y se lo vaya a gastar’, como claramente lo dijo la Licenciada Aguirre; es decir, uno: el dinero es un reembolso de lo que ella ha estado pagando, financiado al señor Gallego, pero por otra parte, todos los recursos van a un fideicomiso como ella pidió desde un principio, simplemente para los estudios universitarios de los niños”.

“Esta solicitud de conciliación o de mediación lo que nos hace pensar es que buscan apagar la parte mediática, llegar a un acuerdo, que efectivamente no tenga la necesidad o la obligación de comparecer, aunque existiría que sigan compareciendo su representante, sus apoderados legales, y de esta manera concluir el asunto. El asunto se solucionaba muy sencillo, no sucedió en el 13, no sucedió en el 2018, ahora se vuelve a repetir, si estuviera al corriente del pago de la manutención de sus hijos, jamás hubiera ocurrido esto”, aclara Pous en el citado medio. Además, ha querido dejar claro que Aracely no tiene intenciones de exponer públicamente a sus hijos Miguel y Daniel, de 16 y 14 años respectivamente, tal y como han señalado algunos en defensa de Luis Miguel. “Si algo ha sido la señora Arámbula ha sido prudente, mesurada, discreta, jamás ha exhibido a sus hijos", zanja el abogado.

Parece que la guerra entre la ex pareja no cesa y sería de esperar que la defensa del cantante mexicano se pronuncie tras estas nuevas declaraciones que le acusan de no haber cumplido su obligación con sus hijos.