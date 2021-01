Anita Matamoros ha tomado una drástica decisión: quitarse el apellido Matamoros de su cuenta de Instagram. Se desvincula completamente de su padre.

La relación entre Kiko Matamoros y Anita Matamoros está viviendo sus horas más bajas. A pesar de que durante los últimos años han vivido en un tira y afloja, ahora parece que la situación está más tensa que nunca. Es tal que la joven ha tomado una drástica decisión: quitarse el apellido paterno, Matamoros, de su nick de Instagram, además de la biografía. Anita quiere desvincularse completamente de este apellido y de su padre tras los duros momentos a los que se han enfrentado en los últimos años y que durante los últimos meses se ha visto acentuada.

Hay que recordar que hace unas semanas, Kiko Matamoros insinuó que Makoke había intentado envenenarlo para acabar así con su vida. Una dolorosa confesión que hizo el colaborador de televisión y que no dejó a nadie indiferente. Durante esa charla, aseguró que no dudaría en desheredar a Anita Matamoros, su hija, para que ni Makoke ni Javier Tudela se beneficiaran de nada. Una sorprendente confesión que no habrá sentado nada bien a su hija.

Anita Matamoros ha borrado cualquier rastro ‘Matamoros’ de su perfil de Instagram

Esta insinuación y la amenaza de poder desheredar a su hija, habrían llevado a la joven a tomar la decisión de quitarse el apellido ‘Matamoros’ de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 670.000 seguidores. Al parecer, Anita quiere que se le desvincule completamente del apellido de su padre y comenzar así una nueva vida, siendo únicamente Anita. No quiere ser la «hija de».

Además, por si fuera poco, hace unas semanas también dejó claro la intención de desvincularse del «mundillo» por el que se mueven sus padres, tanto Kiko como Makoke. No quiere oír hablar de polémicas ni del tema de las adicciones de su padre, que él mismo reveló, y de las que asegura que se desvincula por completo. Anita Matamoros quiere dejar claro en todo momento ante las preguntas de los reporteros, que ella no aprueba este tipo de negociados y que no se siente cómoda en el mundillo en el que sus padres se desenvuelven con soltura.

Vídeo: Europa Press

Ahora esta decisión cobra mucho más sentido al ver que además, no aparece ningún apellido en su cuenta de Instagram. Aunque ella aseguró que no quería posicionarse a favor de su madre o de su padre, su postura quedó clara después de que le retirara la palabra a Kiko Matamoros. Por si fuera poco, ahora da este importante paso de eliminar cualquier rastro del apellido ‘Matamoros’ en su vida idílica de Instagram. ¿Cómo se tomará el colaborador esta decisión? ¿Cuál ha sido el verdadero motivo por el que Anita ha tomado estas drástica determinación? ¿Supone esto una ruptura total por parte de padre e hija? ¿En qué punto se queda Makoke en toda historia? Lo cierto es que si el clan Pantoja da mucho de que hablar, el clan Matamoros no se queda nada atrás.