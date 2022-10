Este miércoles hemos conocido la feliz noticia de que Ana Rosa Quintana regresa a su puesto de trabajo el próximo lunes 10 de octubre. Han pasado once meses desde que la presentadora afrontó su enfermedad en televisión y anunció su marcha debido al cáncer de mama que le habían detectado. Sin embargo, tras una larga lucha contra la enfermedad y tras un duro tratamiento, la periodista ya tiene el «okey» de sus médicos para regresar a ‘El programa de AR’. Ana Rosa está «muy ilusionada» y «muy emocionada» al poder sentarse en su plató después de casi un de ausencia. «Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores -que me han acompañado tanto durante estos largos meses- y con la bendita rutina”, dice.

Ana Rosa Quintana asegura que esta es la segunda vez que se marcha de su puesto de trabajo. Aunque la primera vez fue por una gran noticia, su embarazo, en esta ocasión no ha sido así. “Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz«. La periodista se ha perdido unos meses repletos de actualidad política y social, por lo que viene con muchas ganas de afrontar su regreso: «Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, ha comentado la presentadora.

Primeras palabras de Ana Rosa Quintana al conocer el regreso a su programa

La presentadora ha hablado de todo la agitación que ha habido en el país durante estos meses. Ahora se pone al frente de ‘El programa de AR’ para seguir en primera línea todo lo que ocurrirá en los próximos meses: “Han ocurrido muchas cosas y muy importantes en estos meses; acontecimientos de los que me hubiera encantado ser testigo en directo, pero nos espera un tiempo apasionante que espero seguir narrando con ilusión y esperanza y, sobre todo, seguir sintiendo el apoyo de los espectadores y mis compañeros que tanto me han ayudado en los días duros”, ha dicho.

Coincidiendo con su reincorporación, ‘El programa de Ana Rosa’ iniciará el próximo lunes 10 de octubre una nueva etapa en su recién arrancada decimonovena temporada, en la que Ana Rosa volverá a conectar cada mañana con el público para trasladarle los acontecimientos más destacados de la actualidad y entrevistará a los personajes más relevantes del panorama político, social y del corazón con su sello personal e inconfundible, que ha llevado al programa a convertirse en líder ininterrumpido de las mañanas desde su estreno en 2005.