El despiste de Ana Rosa Quintana al recibir la Medalla de Honor en Madrid

Ana Rosa Quintana estará ausente de su programa unos días después de que dijera que necesitaba unos días para poner en orden sus cosas. Sin embargo, entre los compromisos que le obligan a estar fuera del plató de su programa había uno de lo más especial. Y es que para celebrar el día de San Isidro en Madrid, la presentadora de televisión tenía un planazo: recoger la Medalla de Oro con la que ha sido reconocida en la capital española durante un acto que se ha celebrado en el Palacio de Cibeles.

También te interesará El elegantísimo traje de Ana Rosa Quintana para recibir la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid

Antes de entrar ha podido hablar con sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa', donde daba unas pinceladas del emotivo discurso que iba a dar al recibir este reconocimiento por su defensa a la ciudad y a su trayectora profesional: "Al final creo que todos queremos que nos quieran, que te quieran donde has nacido o de donde son tus hijos... es una maravilla. Voy a hacer un discurso, pero va a ser muy corto. Voy a recuperar una parte de una editorial que hicimos en homenaje a Madrid y quiero contar quién soy, de dónde viene mi familia. La infancia, que vuelve", ha declarado Ana Rosa. Acostumbrada a estar siempre delante de una gran audiencia, la presentadora de televisión ha reconocido que "no estoy nerviosa, estoy emocionada, estoy feliz".

Se ha olvidado de la Medalla tras el discurso

Cuando le han entregado el premio, Ana Rosa ha ofrecido un discurso corto pero intenso. De hecho, ha sido tanta la intensidad que cuando ha terminado, se ha dirigido a la zona de los premiados, olvidando su Medalla de Honor. Ha sido Alaska, también premiada, la que le ha recordado que tenía que coger su Medalla. Un despiste al que ella ha reaccionado con humor. De hecho, tras recuperarla, se ha llevado la mano a la cabeza en señal de ¡vaya despiste!

Ha tenido que volver a por ella

Ana ha hablado de lo que supone Madrid en su vida. Y ha recordado cómo la ciudad ha influido en lo que es ahora en un discurso de lo más emotivo y nostálgico: "La verdad es que no puedo estar más contenta y emocionada. Los que tenemos un trabajo relacionado con la comunicación y con los demás, lo que queremos es que nos quieran. Me llena de felicidad. Dejad que presuma. He nacido en la calle Cadarso, en la Plaza de España, mi familia materna es de Peñuelas y Lavapiés, de ahí me debe de venir la cosa chula, la paterna es de la calle Mayor y de la Plaza de España. Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. Tengo 3 hijos madrileños. Vivo y disfruto mi ciudad. Me encanta porque esta ciudad es la casa de todo el mundo", ha declarado durante su discurso.

¡Dale al play para ver el lapsus de Ana Rosa!

Vídeo: EUROPA PRESS