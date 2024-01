Ana Boyer confiesa cómo ha llevado trabajar con su hermano, Julio iglesias Jr.

Ana Boyer y Julio Iglesias Jr. son una de las tres parejas de hermanos que participan en 'Bake Off: famosos al horno'. Junto a ellos, los hermanos Salinas y las Azúcar Moreno (aunque de este último dúo solo queda una), y todos ellos forman parte de esos catorce famosos que intentan convertirse en el mejor pastelero VIP de España.

Ana, por su parte, ya ha demostrado que esto de la cocina no se le da nada mal, de hecho se convirtió en una de las grandes favoritas desde el primer programa y es un título que todavía ningún otro participante le ha arrebatado. Es más, muchos seguidores del concurso creen que contra ella, es imposible ganar. Pero nunca se sabe, que en esto de la cocina siempre puede surgir algún contratiempo. Julio, sin embargo, no se ha ganado el título de mejor cocinero pero sí el de uno de los más divertidos y que más momentazos regala al concurso. Juntos derrochan complicidad y se han convertido en el tándem perfecto. O al menos eso es lo que parece... ¿Cómo es en realidad trabajar entre hermanos? Ana Boyer se ha sincerado al respecto.

A través de sus redes sociales, la hija de Isabel Preysler ha desvelado que "poder vivir la experiencia junto a mi hermano Julio es de las cosas que más he disfrutado en Bake Off", demostrando, sin duda, que lo que no se ve detrás de cámaras es igual de idílico que cuando se encienden los focos. A medida que avanza el programa podemos ser testigo de cómo Ana Boyer se convierte en una pieza clave para su hermano, a quien no duda en ayudar constantemente a elaborar sus recetas para que no se convierta en el siguiente expulsado del concurso.

Juntos se han convertido en la pareja favorita de muchos telespectadores, aunque el programa se concursa de manera individual, y esto es precisamente lo que ha levantado asperezas en muchos otros seguidores del 'talent'... "Se ayudan mucho, no me parece justo", comentan en redes sociales. Aunque la mayoría de los comentarios son positivos hacia esta dulpa de hermanos: "Sois mis favoritos", "estoy disfrutando muchísimo con vosotros" o "los mejores" son algunos de los mensajes que reciben a diario tras su participación en el programa. Hasta su hermana, Chabeli, les dedica un mensaje 'lleno de amor': "❤️❤️❤️", sobran las palabras.