Ana Boyer, apartada de la esquela en memoria de su hermana, Laura Boyer

El pasado 23 de febrero, Laura Boyer fallecía a los 57 años dos años después de que le detectaran un cáncer. Dos semanas antes de su muerte, la hija mayor de Miguel Boyer hacía llegar una carta a SEMANA en donde expresaba su deseo de hablar sobre su vida personal. Una entrevista que se publicaba el pasado miércoles y en donde afirmaba que Isabel Preysler alejó a su padre de ellos. Ahora, se ha publicado la esquela en memoria de la economista y no se hace mención alguna a su hermana, Ana Boyer.

Este sábado, 4 de marzo, el periódico 'ABC' ha publicado la esquela en memoria de Ana Boyer y en ella no hay ninguna mención a su hermana, Ana Boyer. “Sus hijos, Gonzalo, Hugo, Amós y Antonio; su hermano, Miguel Boyer Arnedo; Luis Imedio Serrano, Antonio González Armas, junto a sus primos, tíos y demás familia”, se puede leer y se constata así que la familia de la fallecida economista no quiere saber nada de la hija de Isabel Preysler. De la misma forma, también se confirma que el funeral se celebrará el jueves 9 de marzo en la parroquia de San Manuel y San Benito en Madrid.

Ana Boyer y su hermana Laura no tenían ningún tipo de relación. La triste noticia de su fallecimiento le pilló en Doha y no se ha pronunciado al respecto. La mujer de Fernando Verdasco rompió su silencio para mostrar que estaba centrada en sus hijos y disfrutar del fin de semana con una foto en la que aparecía su hijo mayor en la cama.

Laura Boyer contó su verdad a SEMANA antes de morir

A pesar de que estaba ya enferma, Laura Boyer quiso contar su verdad en SEMANA. En el interior del nuevo número, podrás leer todas las declaraciones que ofreció la hija mayor de Miguel Boyer. Ha hablado a corazón abierto de Isabel Preysler. La relación con ella nunca fue buena y fue a peor después de la muerte de su padre: "He tenido relación con Isabel, pero con muchísima hipocresía". Lo cierto es que no tenía un buen concepto sobre ella: "Es una persona hiperposesiva". Tras el fallecimiento de Miguel Boyer, las cosas fueron a peor. Cuando tocó el reparto de la herencia todo se complicó y eso la obligó a que renunciara a la herencia: "Renuncié a ella, solo me pedían dinero".