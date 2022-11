Amador Mohedano se niega a permanecer callado. Después de numerosos años de enfrentamiento contra su sobrina, Rocío Carrasco, el que fuera marido de Rosa Benito ha vuelto a la carga y asegura que esta lleva años filtrando información contra él a varios periodistas y colaboradores de televisión. Ha dado el paso de contarlo después del último enfrentamiento judicial que han tenido ella y Olga Moreno.

El hermano de Rocío Jurado vuelve a atacar a su sobrina

Aunque ha llevaba tiempo sin hacer ninguna aparición, el hecho de que se haya producido esta batalla judicial -que ha acabado con la victoria en los juzgados de Olga-, ha llevado a Amador ha hablar sobre todo esto en YouTube, donde últimamente habla de todos los frentes abiertos que tiene con su familia, sobre todo con su sobrina. El que fuera marido de Rosa Benito ha hablado largo y tendido de Rocío con el youtuber Juanjus.

Junto a Amador estaban otros colaboradores de televisión. Todos ellos se han reunido en esta plataforma para hablar de Rocío Carrasco y él ha sido de lo más tajante. Ha querido lanzar una acusación porque él también tiene contacto con otros periodistas, que le cuentan todo: «Afortunadamente conozco a muchos periodistas y a muchos de los que están de colaboradores. Algunos me llaman y me cuentan las cosas que mi sobrina les ha ido diciendo, por lo que veinte años callada… no», ha declarado rotundo.

Ella lleva años hablando con periodistas y colaboradores de televisión

Rocío Carrasco ha repetido en muchas ocasiones que lleva muchos años callada, que no ha hablado de su familia de manera pública, pero según Amador lo ha hecho a través de periodistas. Y estos periodistas tienen relación con Amador, a los que ha llegado todo lo que su sobrina ha dicho sobre él y su familia.

«La ley tiene que ser tajante contra lo que es tirar por tierra a la gente, pero a lo que me refiero es que ella ha hablado con periodistas de toda la vida sabiendo que yo me iba a enterar. Después es que encima yo me siento en un plató con ellos y veo cómo le dan la razón a ella», declara muy molesto.

Rocío Carrasco pierde su última batalla judicial contra Olga Moreno

Según pudo saber SEMANA, hace unos días Rocío Carrasco y Olga Moreno se volvían a ver las caras en el juzgado. Esto era debido a la demanda que interpuso la hija de Rocío Jurado contra la ex de Antonio David Flores por considerar que había atentado contra su honor en una entrevista que hizo en 2019 en ‘Sábado Deluxe’. Tras horas de intenso cara a cara, el Tribunal Supremo habría desestimado la demanda concluyendo que la ganadora de ‘Supervivientes’ no habría vulnerado su derecho al honor.

Rocío Carrasco perdía su última batalla judicial contra Olga Moreno, según publicaba ‘Europa Press’. Tal y como publicaba SEMANA, la hija de Rocío Jurado solicitaba a la ex de Antonio David Flores un total de 150.000 euros por considerar que la entrevista atentaba contra su honor. También pedía que la sevillana no volviese a manifestarse sobre ella.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desestimado la demanda alegando que en este caso prevalece la libertad de expresión de la ganadora de ‘Supervivientes’ puesto que se trata de un personaje de proyección pública. Además, deja claro que la propia demandante ha dado entrevistas en las que pone «en riesgo la intimidad que tan celosamente defiende en sucesivas entrevistas» y destaca el hecho de que la hija de la artista también ha participado en programas de «crónica de sociedad, su vida y opiniones deben calificarse de interés general».