Alessandro Lequio, más contundente que nunca al hablar de su ausencia en el bautizo de Ana Sandra

Alessandro Lequio lleva días siendo el personaje de la actualidad después de ser el gran ausente en el bautizo de Ana Sandra, que tuvo lugar el pasado domingo 17 de diciembre en la Iglesia Nuestra Señora de la Moraleja en Madrid. A pesar de que la hermana de Ana Obregón dijo que Alessandro Lequio podría estar presente en la posterior merienda de celebración, no fue así. Han sido unos días duros para el italiano, que por fin se muestra de lo más contundente al hablar de su ausencia.

El colaborador de televisión ha querido confirmar que Ana Obregón le mandó un mensaje tanto a él como a su mujer, María Palacios, pero que prefirió no contestar: "Es cierto que nos escribió y es cierto que como dije el otro día que no contesté porque no hacía falta. Todo el mundo, incluida ella, sabían que yo no iba a estar. Es absurdo darle vueltas a lo que está más que claro. Yo lo mío ya lo he explicado. No contesté porque no hacía falta. Ana sabe perfectamente todo, lo sabe todo", ha comenzado diciendo Alessandro Lequio.

Alessandro Lequio reconoce que es el abuelo de Ana Sandra

Prefiere mantenerse al margen de toda la polémica, pero reconoce el papel que juega en todo esto: "Yo prefiero no entrar en esta historia. Obviamente si es hija de mi hijo, yo soy el abuelo, de eso no queda ninguna duda, pero yo prefiero mantenerme al margen porque así estoy mucho mejor. La palabra 'desprecio' creo que no es la adecuada, pero no vamos a entrar en la literalidad de las palabras porque sino, no acabamos nunca", ha continuado explicando.

Sin embargo, le manda un dardo a la actriz, a la que han criticado por sobreexponer a la pequeña Ana Sandra: "¿Cuántas entrevistas ha hecho Ana? ¿Tres o cuatro? Yo creo que muchas más. En prensa escrita tres o cuatro, en prensa televisiva otras seis o siete...", declara rotundo. Y está cansado de que siempre se le pregunte por lo mismo: "No me quiero ver obligado a contestar cada vez, me parece violento. No sé qué hacer, trabajo en un programa, me siento en la obligación de decir determinadas cosas, pero ya sabéis cual es mi postura, máximo respeto a la madre de mi hijo, esto lo he dicho siempre y seguiré así. No voy a cambiar mi postura. Si yo hago algo, será de puertas para dentro y no de puertas para fuera, no tengo que exhibir nada".

Además, Alessandro Lequio es bastante claro cuando le preguntan por un posible encuentro entre él y la pequeña Sandra. Y es que sigue fiel a ese "me mantengo al margen", porque tampoco quiere desvelar si ya la conoce: "Si se ha producido o no ese encuentro, no lo voy a contar. Es algo mío. Y no lo vais a saber. A no ser que lo cuente ella. Dentro de lo que yo pueda", termina diciendo rotundo.