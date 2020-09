Alejandro Sanz ha salido en defensa de su pareja, Rachel Valdés, después de que esta recibiera críticas a través de las redes sociales

«Qué bonito es enamorarse de un corazón honesto. De un amor que no tiene ganas de ser pasajero. De alguien con quien puedes compartir tus locuras y tus más grandes sueños». Estas eran las palabras de Rachel Valdés a principios del mes de septiembre cuando se daba a conocer el acuerdo de divorcio entre su actual pareja, Alejandro Sanz, y Raquel Perera. Estas eran las primeras declaraciones románticas que la cubana le dedicaba públicamente al artista desde que se conociera que Alejandro había llegado a un acuerdo de divorcio y evitaba llegar a juicio con su ex, sobre todo por el bien de sus dos hijos, Nyan y Alma. Ahora los papeles se intercambian y Alejandro Sanz sale en defensa de su actual pareja después de que esta recibiera varios mensajes de críticas en sus redes sociales.

La novia de Alejandro Sanz recibe mensajes de críticas en Instagram

La pareja está viviendo su relación alejados de cualquier polémica y así quieren que siga siendo. Así lo ha demostrado Alejandro Sanz al defender a su novia de un comentario del que ya no queda ni rastro debido a que la internauta que lo escribió tomó la decisión de borrarlo después de ver el revuelo causado. Aún así, el artista sí que lo vio y respondió lo siguiente: «Tú a lo tuyo amor, a crear, a creer... lo demás es el ruido que acompaña a la belleza que molesta porque se sale de la oscuridad… simplemente insignificante», comienza diciendo el madrileño. «Viva tú y tu obra bella que engrandece Cuba y el resto del mundo. Mírame a los ojos… eso… ya está. Los mediocres chillan, la gente brillante… ssshhhh solo crean. Te amo y te admiro«, sentenciaba Alejandro en un mensaje que ha sido muy aplaudido por todos sus seguidores.

Por su parte, Rachel Valdés también respondió antes que Alejandro Sanz a la seguidora que la criticaba: «Solo puedo decir que estás en un error. No sabes absolutamente nada de mi vida como para hablar con tanta certeza ¿Y quien dice que he dejado Cuba?», le preguntaba antes de que eliminara el comentario. A la cubana no le gusta este tipo de actitudes ni estar en el foco mediático. De hecho, la arquitecta ha tomado la decisión de limitar los comentarios de su publicación para que no se produzcan más comentarios de este tipo y enfrentamientos.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés quieren vivir su romance ajenos a cualquier polémica. Sobre todo ahora que el artista ha llegado a un acuerdo de divorcio con su ex, Raquel Perera, y esta ya se ha mudado a Madrid a vivir con sus dos hijos, Nyan y Alma, para que estén más cerca de su padre y de sus hermanos.