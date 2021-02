Sylvia Pantoja ha estallado contra los informativos y les acusa de que siempre la primera noticia es de los muertos de la «plandemia».

La prima de Isabel Pantoja, Sylvia Pantoja, siempre ha negado la existencia de la pandemia provocada por el coronavirus. Son muchas las ocasiones en los que ha compartido a través de sus redes sociales mensajes negacionistas siguiendo la estela de otros artistas como Miguel Bosé. En esta ocasión, ha atacado directamente a los medios de comunicación, concretamente a los informativos por abrir siempre con noticias sobre las muertes del coronavirus.

El mensaje e Sylvia Pantoja que ha causado revuelo en las redes sociales

«¡Queréis callar ya! ¿Siempre la primera noticia es la muerte de la «plandemia»? ¿Por qué no habláis de las cifras del hambre, del cáncer, de los accidentes, de los infartos, de la negligencia o del genocidio? Comecerebros, ¿el planeta sanando y España jodida? Hacer autopsias!», ha comenzado diciendo la artista en su perfil de Twitter.

Este mensaje ha recibido respuestas de todo tipo. La actitud negacionista de Sylvia Pantoja ha recibido muchas críticas, pero algún mensaje también de apoyo. Aún así, aquellas críticas parece no sentarle bien a la cantante que incluso ha bloqueado a algunos de los internautas de la red social. «La única que berrea eres tú, te bloqueo, sabrás de mí y vas a reventar más de lo que ya estás. Tendría que darte vergüenza atacar al otro sin mirarte al espejo a ti misma porque eres vomitiva. Lávate los oídos que tienes mal gusto antigua!Revés de la mano con el dedo medio extendido», ha respondido a algunos de los comentarios que ha recibido en su perfil de Twitter.

No es la primera vez que ha negado la existencia del coronavirus

Hace tan solo unos meses aseguraba que «nuestra libertad está en manos de unos locos que están en el poder. ¿No os parece ya una exageración todo lo que están haciendo? ¿Hasta cuándo vais a doblegar por el miedo que os imponen y las mentiras que bombardean en televisión?», escribía en el mencionado perfil. «La mayoría de la gente, no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad», decía en otro polémico tuit.

El pasado mes de noviembre, ya acusaba a los medios de comunicación de alarmar sobre el coronavirus: «¿Cuándo van a dejar de MENTIR los telediarios alarmando de esta manera? ¿Qué vacuna? La que nos deje a todos con el ADN alterado y tengamos efectos secundarios graves? Ya basta», comenzaba diciendo. Y añadía: «El genocidio que van a cometer con la puñetera vacuna, será mayor que lo que han hecho al inventar el virus de el Covid 19».

La cantante asegura que no se pondrá la vacuna

La cantante recomendó a todos sus seguidores «buscar en Youtube al loco de Bill Gates un vídeo de 2015, anunciando ésta «Pandemia», ¿ahora resulta que es vidente?«. Para Sylvia Pantoja, la pandemia provocada por el coronavirus ha sido un negocio creado por la élite «podrida», destacaba en uno de sus tuits.

Tras tanto mensaje negacionista, un usuario bromeaba con ella preguntándole si se iba a poner la vacuna cuando le toque. Algo que ella tiene muy claro y respondió de manera tajante: «yo tengo clarísimo que no. Vamos, me tienen que matar antes de ponerme su puñetera vacuna«, decía claramente. Y lanzaba una teoría: «Si la gente supiera y se informara de lo que realmente está pasando y no de lo que ven y oyen en las noticias, ya esto acabaría de una vez!».

Sylvia apoya a Kiko Rivera en la guerra que tiene con Pantoja

Durante los últimos meses mucho se está hablando de la guerra familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. El DJ ha concedido diferentes entrevistas hablando de los problemas económicos de la tonadillera y de Cantora. Sylvia también se ha pronunciado al respecto y ha sido en contra de la tonadillera, con quien tiene una muy mala relación, e intentando acercar posturas con Kiko Rivera. «El movimiento se demuestra andando cariño, las trampas y las mentiras tienen la patas muy cortas… Ya hablaremos algún día, espero, porque yo a ti te quiero, pero te hicieron ver de mi, lo mismo que te hicieron ver de los Rivera… La vida da tantas vueltas!», decía refiriéndose a la distancia que hay entre ella y Kiko.

«A ti te han dicho un mantenido, de mi han dicho que no valgo nada como cantante… ¿Ellos qué son? ¿Los mejores? En qué? En maldad! En envidia! ¿En robar? ¿En ser encantadores de serpientes? ¿En creerse los mejores siendo los peores como seres humanos…»yanomecallo» «al100conkiko»», escribía en otro de los tuis durante la última intervención de Kiko en tele.