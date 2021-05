Isabel Díaz Ayuso ha encontrado de nuevo el amor. Su nuevo ilusión se llama Alberto González y tenemos todos los detalles sobre él.

Isabel Díaz Ayuso terminó su relación sentimental con Jairo Alonso hace algunos meses. Cuando su ruptura salió a la luz ella rompió su silencio y confesó que «no había tenido tiempo de asumirlo», sin embargo, este miércoles se ha descubierto que está de nuevo ilusionada. La presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de ser vista con su nuevo amor, un apuesto hombre que, según revela quien bien la conoce, «la tiene muy ilusionada». Aunque la identidad de él era una incógnita, pues eran muy pocos datos los que se conocían de su nueva pareja, ahora se comienza a saber quién en es él. Se trata de Alberto González, tiene 43 años, está divorciado y tiene tres hijos.

Su historia comenzó hace algunos meses, según han revelado en ‘Es la mañana de Federico’, e Isabel «desea que sea el definitivo«. Separado de la que era su mujer y madre de sus hijos, su ruptura no fue nada traumática y, de hecho, mantiene una relación cordial con ella. Un punto en común con su actual pareja, Isabel Díaz Ayuso, ya que ella ha desvelado que mantiene contacto con su ex, el estilista con el que tuvo una historia de amor de más de cuatro años. Ambos ahora miran hacia el futuro, pero ¿cómo empezó su romance? «Es una historia nueva, el confinamiento fue de ruptura y comienzos. Se conocían de antes, van en serio», ha asegurado Federico Jiménez Losantos. Aunque él boom mediático para Alberto acaba de empezar para él, el periodista insiste en que «él está mentalizado» ante el revuelo que sabe que llegará a su vida.

Un paseo romántico en Ibiza publicado por ‘Lecturas’ ha hecho saltar la liebre sobre el momento sentimental que vive la política. En él aparece Alberto González con Isabel Díaz Ayuso dedicándose carantoñas e incluso fundiéndose en pasionales besos que no reflejan otra cosa si no lo enamorada que está Isabel. A pesar de que, por el momento, no se ha pronunciado sobre ello, lo cierto es que ella nunca ha escondido ninguno de sus sentimientos y siempre ha apostado por la normalidad. Quizás sea este miércoles a partir de las 7 de la tarde cuando la presidenta en funciones dé sus primeras declaraciones en el acto de entrega de los Premios Bombines de San Isidro 2021 en Madrid.

A nivel laboral la vida le sonríe y ahora se confirma que también lo hace en el plano sentimental. Isabel ha decidido rehacer su vida y ha encontrado como compañero a un hombre por el que parece beber los vientos. Todavía se desconoce a qué se dedica y si pronto empezarán a vivir juntos, dos preguntas que iremos descubriendo poco a poco y con el paso del tiempo. Ella continúa en su vivienda del barrio de Chamberí, donde es muy querida por sus vecinos y de donde no quiere moverse, al menos de momento. Fue poco después de conocerse su separación de Jairo cuando la política se pronunció sobre su punto y final como pareja. «Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien», espetó.