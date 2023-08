Albert Rivera responde sobre su relación con Aysha Daraaui

Albert Rivera se encuentra en medio de especulaciones acerca de su posible nueva relación con Aysha Daraaui. Mientras los rumores continúan circulando, Rivera ha decidido mantenerse firme en su decisión de no hablar sobre su vida privada, expresando su cabreo y pidiendo respeto a su intimidad. "¿Otra vez molestando a la gente, de verdad?", fue su respuesta inicial. Rivera continuó enfatizando que nunca habla sobre su vida personal y que no tiene planes de cambiar esa política.

Cuando se le preguntó si quería mantenerse al margen de todas las polémicas tras las imágenes que se publicaron de él junto a Aysha Daraaui en la playa, asintió con la cabeza. Además, hizo hincapié en que entendía el trabajo de los medios de comunicación, pero también exigía que se respetara su derecho a la imagen y a la intimidad, "el derecho a la intimidad es de todos los españoles no sólo de unos cuantos". ¡Dale al Play para ver el video!

Europa Press

Rivera también se tomó un momento para pedir respeto hacia su familia y las personas que lo rodean, declarando: "Yo respeto mucho vuestro trabajo pero respetar mi vida, a mi familia y a mi gente como a cualquier otro ciudadano español, ni más ni menos, o sea no quiero ser ni más ni menos que cualquier otro. Yo nunca he vendido mi vida, nunca he tenido una mala palabra y no lo voy a hacer ahora por mucho que violen mi intimidad y mis derechos, ¿vale?".