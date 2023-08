Albert Rivera está pasando sus primeras vacaciones como 'soltero' y no está desaprovechando ni un minuto. Aunque lo de soltero es más un decir que otra cosa. Tras conocerse su separación de Malú después de cuatro años de relación y una hija en común, el ex líder de Ciudadanos está de nuevo enamorado. La afortunada es Aysha Daraaui, una actriz catalana de origen marroquí, con la que, recientemente, pasó unos días en Ibiza. Aunque ninguno de los dos ha confirmado el romance, lo que está claro es que no se esconden. El pasado martes, ya de vuelta en Madrid, la pareja disfrutó de una noche de cultura y posterior cena, acompañados de varios amigos, entre los que se encontraban Begoña Villacís. Poco acostumbrada a estar en el foco mediático, a Aysha se la ve muy incómoda a la salida de la exposición a la que acudieron cuando se da cuenta de la presencia de las cámaras. En cambio, su chico, 'capotea' con mucha soltura la situación.

Albert Rivera, el nuevo 'soltero' de oro