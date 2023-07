El zasca de Alba Carrillo a Ana Rosa Quintana al hablar de su libro

Una nueva etapa se abre ante los ojos de Alba Carrillo. Después de haber dejado atrás su faceta televisiva como colaboradora de Telecinco, la modelo se ha sumergido de lleno en el mundo de la literatura con el lanzamiento de Lista para la vida, su primer libro de la mano de la editorial Penguin que ya promete ser todo un éxito dentro de nuestras fronteras. Fue la propia ex de Fonsi Nieto la que, con mucha ilusión, hizo uso de sus redes sociales para revelar una buena nueva marcada por la confusión sobre si podía llegar a ser su segundo embarazo. Algo que ella misma finalmente aclaraba al confesar que se trata de la publicación de su obra, de la cual ha querido recalcar que está escrita bajo su puño y letra con un claro zasca a Ana Rosa Quintana.

Aprovechando su notable presencia en Twitch, Alba no ha querido dejar pasar la oportunidad de desvelar algunas minucias sobre su libro con el mayor de los orgullos. Tanto es así, que la hija de Lucía Pariente no ha tenido reparo alguno en asegurar que lo ha escrito ella de manera íntegra: "Como noticia exclusiva, el libro lo he escrito yo. Os lo juro, lo he escrito yo. No puede salir nadie diciendo que lo ha escrito, ni lo he copiado a nadie ni tengo un ghostwriter ni nada de eso", comenzaba explicando, intentando dejar totalmente clara su postura. Pero su testimonio ha quedado ahí, y la excolaboradora también ha querido lanzar una pulla a la presentadora de El Programa de Ana Rosa: "Cuando queráis me hago la reina de las mañanas. Hombre, porque si hay gente que no ha escrito libros y está en todo lo alto...", zanjaba entre risas, volviendo a demostrar así que su relación con la periodista sigue siendo un tanto tensa.

Alba Carrillo, totalmente Lista para la vida

Era a primera hora de la tarde del martes, 4 de julio, cuando la ex de Feliciano López hacía partícipes a sus casi 800 mil seguidores de Instagram de una noticia que llevaba guardando desde el inicio del 2023: "Hay algo que he llevado en secreto y de lo que quiero haceros partícipes. Ya lo saben algunas de las personas más importantes de mi vida", indicaba, causando así la máxima expectación entre sus fans. "Es un proyecto que comencé sola el pasado enero y ya puedo compartir. Ha sido la cosa más ilusionante de mi año y estoy deseando compartirlo con vosotros y que os haga tan felices como a mí. List @s para la vida? 🧡💝", escribía, acompañando su publicación con un tierno vídeo en el que muestra una caja sorpresa a sus más allegados.

Como no podía ser de otra manera y en cuestión de instantes, sus redes sociales se llenaban de apuestas sobre el tema de la noticia que Alba estaba a punto de dar. Muchos de sus fans apuntaban a un embarazo, mientras que otros daban en el clavo al adivinar que se trataba de lo cierto, un libro que Carrillo está a punto de sacar a la luz y que mostrará su faceta más personal sin tapujos.