Alba Carrillo responde alto y claro a los "ofendiditos" por su nuevo novio

"Estoy muy feliz", ha reconocido Alba Carrillo sobre este momento de su vida. La colaboradora no solo regresa a la televisión como concursante del programa 'Bake Off: Famosos al horno', también vuelve a estar enamorada. Su nueva ilusión es un atractivo empresario, dueño de la firma de accesorios Rootless, que responde al nombre de Álex Coves. La colaboradora ha querido lanzar un serio mensaje a los 'haters' que la han criticado esta nueva relación.

"Hay un montón de ofendiditos que dicen 'ya has pillado a otro', 'ya has cazado'", ha comenzado Alba Carrillo a través de un vídeo que ha publicado en sus historias de Instagram. La influencer ha respondido y lo ha hecho como lo hace habitualmente, sin filtros. "Mi casa la sigo pagando yo. Mi vida la pago yo. No he vivido jamás de los hombres. Os podría explicar mil cosas, pero no me da la gana". Asimismo se ha mostrado seria ante aquellos que han vuelto a sacar a relucir a algunas de sus exparejas. "No saquéis a Fonsi, con él me llevo divinamente. Nos equivocamos los dos en un momento dado, pero no hay nada más que hablar. Lo de Feliciano es un tema que ya he comentado. Si os apetece os leéis mi libro y si no leéis, criticad. Es lo que está de moda y lo que se lleva. A mí no me metáis en vuestras cosas y me etiquetéis para vuestra mierda".

El zasca de Alba Carrillo: "Seguid jugando igual algún día me quedo soltera"

La influencer ha respondido tajante a las críticas que recibe habitualmente en redes. "Estoy muy feliz y eso debe de molestar porque cuando estoy triste, llorando que me han echado... recibo muchísimo apoyo. Cuando estoy contenta y las cosas me van bien debe ser que a muchos les pica, os va a tocar rascaros. Estoy muy feliz". Incluso no ha dudado en lanzar un dardo a sus haters. "Son muchos los que ahora mismo saben que no les va a caer el gordo de la lotería. Ya lo siento. Seguid jugando que igual algún día me quedo soltera".

Ha terminado su mensaje dejando claro que este 2024 va a seguir siendo la "misma persona" y que no tiene previsto cerrar la boca. "Las mujeres no estamos más guapas calladitas. No sigáis con eso. No perpetremos la leyenda y el mito de la mujer bruja, mala. Las mujeres no somos más malas que los hombres. Los hombres no comen de nuestra manzana de la tentación. Ya está bien. Yo cuento lo que me da la gana y a quien le guste que me vea y a quien no, no le obligo a verme", ha concluido.