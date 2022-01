Ainhoa Armentia volvía a su puesto de trabajo dos días después del escándalo. Este viernes, por primera vez, hemos podido escuchar su voz, aunque sus únicas palabras han sido que no dará ninguna declaración. Mucho más tarde que este jueves, la vitoriana ha llegado al despacho de abogados, siendo ahora cuando se descubren más datos acerca de cómo ha afectado este tsunami a su vida. Al parecer, ella poco antes de que las fotos llegaran a los kioscos, advirtió a sus más íntimos de que se la iba a relacionar con Iñaki Urdangarin, no obstante, no avisó al padre de sus hijos. «Se enteró el propio miércoles, él está destrozado, ya que no sabía nada de la relación. Siguen viviendo bajo el mismo techo», han dicho en ‘El programa de Ana Rosa’ sobre Manuel, su todavía marido. Él, por su parte, acudió con normalidad a su trabajo, el cual desempeñaba ese día en el turno de noche y lo hizo «completamente abochornado».

«Ellos no tenían ni idea, de hecho hubo una quedada en Navidad y Ainhoa solo hablaba del viaje que iba a hacer junto a su marido y con toda la familia a París», han comentado. A quien también ha pillado por sorpresa este romance es a sus compañeros de trabajo, quien sabían del buen rollo que existía entre Ainhoa e Iñaki, pero estaban convencidos de que solo se trataba de una amistad. Un vínculo que ha traspasado más allá de lo convencional, prueba de ello, que fueran vistos en restaurantes o dando un paseo por la zona en la que viven. De hecho, una foto de ambos cenando en un local mientras ojeaban la carta copaba titulares en las últimas horas.

El shock en Casa Real todavía sigue presente. Fue el martes cuando supieron de las polémicas fotografías que se publicarían solo un día después, instante en el que se pusieron en contacto con la Infanta Cristina, la gran desaparecida. No se ha vuelto a ver a la hermana del Rey Felipe VI y, por tanto, tampoco se ha sabido nada de su posible divorcio, el cual podría producirse próximamente debido a las últimas vicisitudes. Su paradero es desconocido y, aunque hay prensa siguiendo sus pasos en Ginebra, nadie sabe dónde se encuentra en la actualidad. Han hablado casi todos los protagonistas, a excepción de ella, que nadie la ha visto desde que se desatara la polémica.

Ainhoa Armentia se encuentra desbordada por la situación que está afrontando, pues ha pasado de ser una anónima a convertirse en una de las mujeres más buscadas desde esta semana. Aunque ella ha preferido no dar explicaciones ni comentar absolutamente nada sobre su situación sentimental, Iñaki Urdangarin sí quiso hacerlo este jueves. Dio un discurso muy similar desde primera hora de la mañana al de su hijo, Pablo Urdangarin, quien aseguró que lo «gestionarían con la máxima tranquilidad y juntos».