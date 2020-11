El torero asegura que aún quedan muchos datos por revelar sobre el legado de su padre, cuya herencia no ha sido bien repartida por «la avaricia» de algunas personas.

La guerra entre Kiko Rivera y su madre no solo tiene al clan Pantoja: también a la familia Rivera. Los familiares y hermanos mayores del DJ, Cayetano y Fran Rivera también están viviendo el conflicto con preocupación y con una enorme implicación emocional, ya que todos se han volcado en apoyar incondicionalmente al hijo menor de Paquirri. Para Fran, por ejemplo, el huracán que se ha desatado entre Isabel Pantoja y su hijo le ha removido muchos sentimientos. Él y su hermano llevan 36 años reclamando las pertenencias de su padre a la cantante. Objetos y recuerdos que, por encima de su valor económico, tienen un gran valor afectivo y que, sin embargo, la sevillana se ha negado a darles.

Es por esto, quizás, que Fran sea el miembro de la familia Rivera que ha defendido a su hermano con mayor ímpetu. Y quien ha hablado con mayor lujo de detalles sobre la parte del legado de su padre que aún reclaman a la artista. Este martes, en ‘Espejo Público’, el torero ha anunciado que «hay mucho más» sobre la herencia y que aún falta mucha verdad por conocer.

«Hay mucha gente que da vergüenza moral y que debería meterse en un agujero y no salir en su vida por vergüenza, por cómo se han comportado», ha explicado en el programa de Antena 3, sin querer dar nombres. Son muchas las informaciones que están saliendo a la luz a raíz de las visitas de Kiko a los platós de Telecinco. Fran no ha dudado en atacar con dureza a Isabel Pantoja, a la que ha calificado como una persona «sin corazón» y «capaz de cualquier cosa». Sin embargo, hay otros asuntos relacionados con el legado de su progenitor del que aún no quiere hablar. No se siente «preparado para hablar de ciertas cosas todavía», ya que tiene «que meditarlo y no tengo claro que quiera hacerlo». Pero sí ha advertido que hay «mucha gente involucrada».

«No tengo claro que quiera hacerlo pero creo que se debería saber», ha destacado a Susanna Griso. Y es que esta tempestad mediática le supone un maremágnum de emociones. «Es mi familia. Se mezclan muchas cosas, la lucha de mi madre, que se fue con una pena muy grande con la sensación de no haber podido recuperar las cosas que mi padre quería para nosotros«, ha explicado. «Se me vienen pensamientos hacia mi padre, hacia mi hermano Kiko, que lo tiene que estar pasando complicado, mi hermano Cayetano, la lucha de mi madre».

Para el matador, que no se haya resuelto de manera adecuada el reparto de los bienes de Paquirri tiene mucho que ver con «la avaricia» de determinadas personas. «Hay mucha gente que se ha portado tan mal que descansaré mucho el día que se le quite la careta a esas personas».

Canales Rivera, primo de Kiko, también ha vuelto a pronunciarse sobre el enfrentamiento entre el sevillano y su madre. «El que tiene la posición dura es él, el que está en una posición difícil es él. Los demás estamos donde estábamos», ha recalcado en ‘Sálvame. «Cuando se abra la caja de Pandora se va a alargar más que el parto de la burra». El torero cree que a pesar de las tensiones, madre e hijo podrán llegar a un punto en común en el futuro. «Confío en que llegado un momento se abrazarán y esto quedará en anécdota».

Asimismo ha destacado el «ese afecto y ese cariño con el que (Kiko) nos está tratando… y antes éramos Barrabás. Su madre no va a dejar de ser su madre nunca. Quizás ahora tenga desconfianza y recelos, pero en el futuro se acercarán. Lo que está claro es que esto no va a ser cosa de semanas… ni de 36 años». De Isabel Pantoja ha dejado claro que ha cometido muchos errores, que ha hecho muchas cosas mal y que «lo hizo fatal con los hijos de su marido. Ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos».