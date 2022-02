Adela González está a punto de estrenarse como la nueva presentadora de ‘Sálvame’. La guipuzcoana cuenta con una dilatada trayectoria a sus espaldas -más de 25 años trabajando en distintos medios de comunicación- en la que se ha atrevido con todos los formatos. Sumarse al equipo del magacine de Telecinco supone un auténtico reto con el que prueba un nuevo registro. El trabajo se ha convertido en su mejor terapia durante estos últimos dos años. En mayo de 2020 vivió su mayor drama, el fallecimiento de su hija Andrea con tan solo ocho años.

Ella misma quiso compartir la triste noticia en redes. La pequeña llevaba más de dos años luchando contra un cáncer. «Y el mundo se puso a sus pies! Hasta siempre vida mía!», publicó en su cuenta de Instagram donde incluyó las siguientes etiquetas: #amordemadre #misirenita #tequiero#maitezaitut #iloveyou #love». También se mostró muy agradecida por el apoyo recibido durante su etapa más dura. «Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos los espectadores que me han enviado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia».

La emotiva carta de Adela González

Meses más tarde, Adela González escribió una emotiva carta que fue publicada por ‘Noticias de Navarra’ donde quiso dar las gracias a todos los profesionales que había cuidado de su hija. Lo hizo compartiendo nombres y apellidos de todos ellos, desde la pediatra que notó un sonido raro en el pulmón de la niña al médico que le dio el diagnóstico: un sarcoma de Ewing. «Nuestra niña sana de 6 años tiene un tumor raro con mal pronóstico… ‘pero hay mucha lucha por delante’, dice el doctor», recordaba en la misiva firmada por ella y su marido, Mikel Mas.

Aquello fue el inicio de una dura lucha, también de una etapa muy complicada que vivió con el calor de su familia. «Quimio, cirugía, radio y más quimio, cerca de 10 meses. No imaginábamos que un cuerpo tan pequeño y mermado por un tumor sería capaz de capear semejante temporal, y lo hizo», subrayaba la presentadora. Recordaba que en noviembre de 2019 llegó la peor noticia. «Volvimos a la lucha, que nos llevó hasta un ensayo clínico en el Vall D’Hebron». Sin embargo, nada se pudo hacer y en mayo de 2020 el «‘dragón’ ganó la batalla».

En aquella sentida carta, Adela González explicó que el mayor deseo de su pequeña era tener un perro. «Los adoraba. Y en sus últimos días pudo ser dueña de dos, de Sugus y de Arin, gracias a Iñaki, Marina y Mireia, y también a Larraitz y familia. ‘El mejor día de mi vida’, solía decir cuando los sacaba a pasear con la bomba de morfina pinchada en un brazo. Así era Andrea, sacando chispas a la vida». La periodista concluyó esta misiva con las siguientes palabras: «Gracias por esos mensajes en forma de arcoiris, sirenitas, egun on, corazones de todos los colores… cuando el que nosotros enviamos de vuelta, antes y más ahora, es solo uno, uno roto».

El principal objetivo de este mensaje era enviar un «gracias infinito» al Servicio y Personal Sanitario y Educativo PÚBLICOS. También, concienciar de que el cáncer es una enfermedad que puede tocar a cualquier persona. «Intentar acabar con él es cosa de tod@s».

Su mejor terapia: el trabajo

La presentadora ha reconocido que se ha refugiado en su perfil profesional para sobrellevar esta etapa tan difícil. «Ahora mismo, el trabajo es mi terapia. El duelo va a estar siempre ahí, pero el trabajo, ahora mismo, me permite tener la cabeza muy ocupada», dijo durante una entrevista con ‘El Español’. «Obviamente mi familia, que está ahí, también me ayuda. Pero esa cicatriz la voy a tener siempre. En mi caso, como te digo, lo estoy superando gracias al trabajo, que es un aliciente para levantarme, para estar en el día a día y tener una ilusión en estos momentos».

La noticia del fallecimiento de la pequeña Andrea causó una gran conmoción entre muchos espectadores que habían seguido la trayectoria de la lasartearra. También muchos compañeros mostraron su pesar, entre ellos, Iñaki González de ‘La Sexta’ con quien había compartido plató durante su etapa en EITB. El bilbaíno no pudo estar al lado de su amiga por las restricciones impuestas por la pandemia, pero le mandó este mensaje en Twitter. «Hoy más que nunca y más que nada en este mundo me hubiera gustado estar en Bilbao para acompañar y darle un abrazo a una de las personas que más quiero y más me ha enseñado en este mundo. Te queremos».