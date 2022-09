Nacho Palau está viviendo su época más difícil. A pesar de que llegó cargado de energía y con muchos planes en mente a su regreso de ‘Supervivientes‘, ha visto como ha tenido que parar su vida al detectarle un cáncer de pulmón. De hecho, ya se encuentra en tratamiento. Hace tan solo unos días conocíamos que tras las tres primeras sesiones de quimioterapia, Palau tuvo que ser ingresado en un hospital valenciano, en el que todavía permanece. Sin embargo, las noticias que llegan del centro médico son positivas y esperanzadoras. Ha sido Alexia Rivas quien ha dado la última hora sobre el estado de salud del superviviente y ha revelado, para sorpresa de todos, un acercamiento entre Miguel Bosé y su ex.

Miguel Bosé estaría al tanto del estado de salud de Nacho Palau

Tras varios litigios por la custodia de sus hijos y más de un disgusto, Miguel Bosé y Nacho Palau han dejado de lado sus diferencias por la delicada situación del escultor. No corren tiempos buenos para él, por lo que no es momento ni de echarse cosas en cara, sino todo lo contrario. Desde el primer momento el cantante estuvo enterado del estado de salud de su ex. No se ha pronunciado públicamente, pero sí que estaría al tanto de cómo va evolucionando. Según Alexia Rivas, «tienen una relación más fluida». La colaboradora de televisión ha revelado en ‘Ya es mediodía’ que «además, se quieren mucho». La tertuliana habla maravillas del artista a quien define como «una persona completamente cauta», por lo que no sería de extrañar que «en un momento así está al lado de Nacho, es el padre de sus hijos”. Un acercamiento que llega en un momento clave para el concursante de ‘Supervivientes’ y que le supone un respiro.