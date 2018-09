2 La infanta Elena ya le abrió el camino

Sorprende el hecho de que un miembro de la Familia Real sea protagonista en un photocall, pero ella no es, ni mucho menos, la primera. Su madre, la infanta Elena, ya se ha dejado ver en alguna que otra ocasión en eventos sociales como conciertos, obras de teatros o aniversarios de medios de comunicación y no ha tenido reparos en atender a la prensa a la entrada. No sabemos si ella se expondrá a las preguntas de los periodistas, seguramente no sea así, pero su mera presencia ya es relevante en sí.