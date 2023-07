'Macroquedada' en Marivent: Leonor y Sofía se reunirán con todos sus primos en Mallorca

Lo más difícil suele ser cuadrar agendas, mucho más en verano. Esto es lo que suele pasar cuando quieres juntar a un grupo de personas, por lo que la Reina Sofía, la artífice de plan, ya ha hecho lo más importante. Y es que la emérita tenía intención de juntar este verano a todos sus hijos y a sus ocho nietos, un deseo que se hará realidad muy pronto. La primera semana de agosto será cuando todos se reúnan en Marivent, algo que solían hacer en el pasado y que años después se repetirá por deseo expreso de la abuela, de hecho, todo está en marcha para que así sea. Un lustro después de su último encuentro, todos harán un esfuerzo y viajarán a la isla para ponerse al día y, por supuesto, limar asperezas, reunión en la que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía repetirán enclave, pero cambiarán de compañía.

Así lo ha revelado Vanitatis en exclusiva, medio que cuenta que será el 15 de julio cuando la Reina Sofía llegue a la casa familiar para que todo esté listo para entonces. Y es que desde hace cinco años no se producía este encuentro tan importante. Esta visita permitirá que la Princesa Leonor se reúna con todos sus primos tras meses alejada de ellos, también de su hermana Sofía, a quien echaba profundamente de menos desde que se instaló en Gales por sus estudios. Eso sí, hay alguien en duda: el Rey Juan Carlos. De momento, se desconoce cuál será su hoja de ruta este verano, pero lo que sí se sabe es que quiere viajar a Sanxenxo la última de julio y que esto puede dejar la puerta abierta a que después vuele a Mallorca. Con las elecciones generales previstas para el 23 de julio, quién sabe si el Rey Juan Carlos regresará a España o esperará algún tiempo. Si finalmente opta por quedarse en Abu Dabi, será su familia la que haga las maletas para encontrarse con él.

Aunque eso no evita que la reunión tenga lugar, lo cierto es que todavía es una incógnita si estarán todos o habrá alguna baja. Lo que está claro es que la Reina Sofía quiere hacer piña y ha elegido un momento muy importante para sus nietos para hacerlo. Tras la graduación de Leonor, la de Sofía y la de Irene, la madre de Felipe VI no ha encontrado mejor momento. Hay mucho por lo que celebrar y eso ha llevado a que incluso Froilán vuele desde Emiratos para pasar unos días con sus primos y su abuela en Palma de Mallorca.

Si bien la relación entre los primos es buena, la estampa familiar no se producía desde hacía años. Lo que no ha trascendido es si su intención es hacer una foto oficial en la que muestren su sintonía o si, por el contrario, querrán vivir esta escapada en la intimidad. Desde el año 2018, fecha en la que la Reina Sofía cumplió 80 años, no se ha vuelto a ver una imagen de todos, lo que hace muy noticiable una cita así. Aunque en los años previos el caso Nóos y todo los escándalos de Iñaki Urdangarin provocaron un cisma familiar, su separación hizo que en cierto modo las aguas se calmaran. Al menos en lo referente a la Infanta Cristina, que el verano de 2022 coincidió con Felipe en Marivent, demostrando que en cierto sentido todo volvía a la normalidad.

La instantánea del cumpleaños de la Reina Sofía fue compartida por Casa Real. Aunque no se contó con Iñaki Urdangarin para la misma, pues se encontraba en prisión, sí que estuvieron la Infanta y sus hijos en un día tan importante para su madre. Ahora la idea es que este momento vuelva a repetirse.