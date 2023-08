La Infanta Sofía, recibida en el UWC Atlantic College con una cacerolada

La Infanta Sofía ha dado comienzo a una nueva etapa de su vida. Era el pasado martes, 29 de agosto, cuando la hija pequeña de los Reyes de España se despedía de sus progenitores, de su mascota y de La Zarzuela para poner rumbo a Gales y concretamente al UWC Atlantic College. En este colegio, al igual que lo hizo su hermana, la joven pasará los próximos dos años para cursar los estudios de bachillerato. Unas instalaciones que en las últimas horas han acogido tanto a los estudiantes de primer como de segundo curso para dar pistoletazo de salida a una nueva temporada de la mano de personas procedentes de hasta 80 países. Sin embargo, podría decirse que esta bienvenida ha sido un tanto inusual, además de ruidosa.

Según ha revelado la propia escuela a través de sus redes sociales, esta semana ha sido clave al “dar la bienvenida a los estudiantes de primer y segundo año en el campus”: “Estamos muy orgullosos de estos jóvenes, que han abrazado el espíritu de la comunidad UWC Atlantic”, comenzaban indicando. Pero el mensaje del equipo del colegio no quedaba ahí, y han acompañado sus palabras con unas divertidas. Imágenes de algunos de los alumnos con pancartas, megáfonos, banderas e incluso cacerolas con las que demuestran tener mucha energía para iniciar el curso.

En este alegre comunicado también ha querido dejar su sello Naheed Bardai, el director de UWC Atlantic, que ha lanzado un mensaje a todos los estudiantes: “Disfruta tu tiempo en UWC Atlantic y abraza tu humanidad común, hay muchas más cosas y conexiones que nos unen de lo que la sociedad nos hace pensar”, ha indicado.

No obstante, cabe destacar que en el post no ha habido ni rastro de la Infanta Sofía. Todo apunta a que la nieta de Juan Carlos I seguirá los pasos de su hermana a la hora de no aparecer en las publicaciones de la escuela. De esta manera, conseguirá preservar su intimidad dentro del centro en cuestión, para que así sus movimientos no puedan trascender más allá de esas cuatro paredes ni puedan ser objeto de críticas en algunos rincones del planeta.

La Infanta Sofía, alejada de palacio hasta nueva orden

Por ahora, tan solo han trascendido las primeras imágenes oficiales de la hermana de la Princesa Leonor en el UWC Atlantic College de Gales. Cuatro instantáneas en las que la joven ha lucido una amplia sonrisa mientras recorría algunos de los rincones más destacados del que a partir de ahora será su hogar junto a otros compañeros. Una nueva vida totalmente alejada de la realeza en la que Sofía tendrá que acostumbrarse a vivir en una habitación compartida con otras tres chicas sin muchos privilegios.

No será hasta el próximo 27 de octubre cuando la Infanta tenga oportunidad de volver a España. Tras haber vivido unas vacaciones de lo más intensas con paradas en Mallorca e incluso en Sídney, la hija de Felipe Vi y doña Letizia tendrá que esperar un par de meses más hasta volver a ver a sus seres queridos. Y es que, entre ese día y el 5 de noviembre, tiene lugar el break de otoño de la escuela galesa. Un descanso que la joven podrá aprovechar para reencontrarse con sus más allegados e incluso celebrar el 18 cumpleaños de la heredera al trono, el cual tendrá lugar el 31 de octubre.

