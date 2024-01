Imágenes nunca vistas de las habitaciones de la Infanta Sofía y sus compañeras en el exclusivo internado de Gales

La Infanta Sofía (16 años) siguió los pasos de su hermana, la Princesa Leonor (18 años). Al igual que ella se decantó por cursar el bachillerato internacional de la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic College de Gales, en Reino Unido. Una etapa que comenzó en el verano de 2023 y que a día de hoy continúa. Hasta ahora su estancia resultaba un secreto. Pero ha sucedido algo inesperado: se ha publicado un vídeo casero que muestra el interior de las habitaciones en las que ella y el resto de alumnos duermen. Espacios amplios con mucho almacenaje y vistas privilegiadas son solo algunos de los detalles que lo caracterizan, imágenes que la revista SEMANA ha podido captar gracias a un perfil que ha grabado algo muy íntimo: un cuarto muy similar al que podría utilizar cada día la hija de los Reyes, Felipe y Letizia. Aunque, a buen seguro, no tiene nada que ver con el que tiene el que tiene en Zarzuela, lo cierto es que es muy digna para cualquier adolescente. Sufrió una reforma en la que se aislaron suelos, paredes y techos para que los estudiantes no tuvieran frío, al igual que detalles de la decoración. A continuación te mostramos fotos que hasta ahora no habían visto la luz.

El house tour del UWC en Gales, al descubierto

Una cama de medidas estándar, una estantería con todos sus libros o recuerdos, un corcho con fotografías o un ventanal enorme son solo algunos de los rincones que se pueden ver. Aunque en un principio puede parecer que cuenta con lo básico, es una habitación completa en la que la Infanta Sofía no solo dormirá, sino donde también pasará parte de su tiempo libre. Tras su intenso día, el cual comienza sobre las 8 de la mañana, puede acudir a su habitación. De hecho, sobre las 18.00 horas de la tarde es cuando debe estar en su cuarto, horario estricto que nos ayuda a hacernos una idea de su día a día a miles de kilómetros de España. Estas estancias se combinan con el comedor, la biblioteca, la piscina exterior y la cubierta, además de jardines amplios.

Se descubren nuevos detalles de la vida de la Infanta Sofía

Además de estas habitaciones, la Infanta Sofía cuenta con muchísimo espacio al aire libre. En concreto, con 30 hectáreas en las que hay desde una granja con animales a un huerto cultivado por los propios alumnos. Una experiencia que han probado otras familias reales, pues ni mucho menos son las únicas hermanas que han sido alumnas del ST Donat's Castle, este castillo medieval del siglo XII. Aunque tiene hasta 18 residencias, el lugar es muy exclusivo, al igual que estudiar allí. Así lo demuestra el alto coste que suponen para la familia los dos cursos: los 76.500 euros, cifra que los Reyes financiaron de su bolsillo y que se abona tras un difícil casting. Y es que hay muchos requisitos si quieres estudiar en este internado galés, prueba de ello, el duro proceso de selección de tres pruebas que tanto Leonor como Sofía tuvieron que pasar. Primero las notas, una prueba y una entrevista personal, eso sí, advierten que no es nada fácil.

Era hace solo un mes cuando la Infanta Sofía y su hermana se convirtieron en noticia. ¿El motivo? Habían renovado sus retratos oficiales tres años después de los últimos, unas imágenes analizadas al detalle y que, por supuesto, te contamos en SEMANA.