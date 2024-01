El misterio de la alianza de la Infanta Cristina que aparece y desaparece

El nombre de la Infanta Cristina ha resonado con fuerza en las últimas horas después de conocerse que ya ha firmado el divorcio con Iñaki Urdangarin. La hermana del Rey Felipe VI y el exdeportista sellaron el fin (legal) de su matrimonio en diciembre de 2023, en una notaría de Barcelona y en el más absoluto de los secretismos. Ni cámaras ni comunicado oficial anunciando la disolución de la pareja. En los últimos años, ha llamado poderosamente la atención un detalle que, valga decir, ha protagonizado un sinfín de titulares: su alianza de casada. De hecho, hubo quien apuntó a que la lució durante el almuerzo en Madrid por el 60 cumpleaños de su hermana, la Infanta Elena. El cónclave Borbón, celebrado el pasado 20 de diciembre, suscitó muchas incógnitas entorno a esta joya que aparece y desaparece a conveniencia e, incluso, cambia de mano.

La Infanta Cristina sustituye su alianza de casada con Iñaki Urdangarin y juega al despiste

El 24 de enero de 2022, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciaban públicamente su separación. Dos años después, según ha publicado '¡Hola!', la pareja ha firmado los papales del divorcio. Un acuerdo que, entre otros, no incluye el pago de una pensión al padre de sus cuatro hijos. En cambio, obliga a las partes a pagar una cifra por la manutención de los jóvenes acorde a los ingresos de cada progenitor. La noticia ha vuelto a poner en el centro del debate una de las grandes incógnitas que ha rodeado durante todo este tiempo el fin del ya extinto matrimonio. ¿Sigue o no luciendo la Infanta el anillo de casada? Un misterio que resurgió con fuerza el pasado 20 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la Infanta Elena.

A su llegada al restaurante madrileño donde tuvo lugar la celebración, la cuñada de la Reina Letizia se esforzó y mucho por taparse la mano izquierda, donde escondía un vistoso anillo localizado en el dedo anular. Mientras en gran parte del territorio español, la alianza de matrimonio se porta en la mano derecha, en comunidades como la catalana, es tradición llevarlo en la otra. Cabe recordar que la expareja se dio el sí, quiero' en Barcelona en 1992 y que fue en la Ciudad Condal donde fijaron su residencia antes del estallido del caso Nóos. En otras palabras, podría pasar perfectamente por su alianza de casada.

El "juego del anillo" que la Infanta a personificado en los últimos años

Desde revista SEMANA nos hemos dado a la tarea de analizar al detalle la citada joya. Se trata de un anillo de doble banda que, 'a priori', no coincide con la que la Infanta Cristina recibió durante su enlace por todo lo alto. ¿Ha estado jugando la exmujer de Iñaki Urdangarin al despiste todo este tiempo? El pasado 25 de abril, a la hija de Doña Sofía se la pudo ver luciendo el mismo accesorio de oro en su dedo anular, también en la mano izquierda. Es curioso porque, cuando se casó con el padre de sus hijos, se colocó la alianza, de una sola banda, en la mano derecha, como manda la tradición por antonomasia. Durante los años que el matrimonio gozó de estabilidad, la citada joya se mantuvo inamovible en la misma mano, la derecha.

Hasta finales de 2011, doña Cristina no se quitó este símbolo representativo de su unión con Iñaki. Sin embargo, tras el estallido del caso Nóos, la hermana del Rey Felipe VI comenzó a retirarse la alianza o cambiársela de mano. Por ejemplo, en 2013, durante la conmemoración del 25 aniversario del fallecimiento de Don Juan, no la llevó. La decisión de quitársela solía coincidir con los actos oficiales que involucraban al resto de miembros de la Casa Real. En cambio, en 2016, a su llegada al cuarto día de juicio celebrado en Palma de Mallorca que acabó con Iñaki en la cárcel, la Infanta situó la joya en su mano izquierda.

¿Una joya con significado?

Dicho esto, vale la pena referirse a uno de los últimos partidos de balonmano a los que acudió doña Cristina para ver a Pablo Urdangarin jugar. Hay que remontarse al 3 de octubre de 2023. Sentada en las gradas, como una madre orgullosa más, el detalle de su anillo en la mano, esta vez, la izquierda, no pasó desapercibido. Era de un solo halo, pero, en esta ocasión, de diseño trenzado.

Durante estos últimos años, hemos dado por sentado que la Infanta Cristina no se ha desprendido de su anillo de casada. Tras visionar decenas de imágenes que se remontan a su enlace con Iñaki Urdangarin hasta el 60 cumpleaños de su hermana, cobra fuerza que, simplemente, haya sustituido la joya por otra u otras. De hecho, la de doble banda por la que se decanta últimamente no parece la misma que lució durante su matrimonio. Algo que, por otro lado, no significa que no asocie un poderoso significado, tenga o no que ver con su ahora exmarido ante la ley.