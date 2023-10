La Infanta Elena ha hablado. Lo hizo el pasado lunes, 16 de octubre, en la presentación de la película ‘Mi otro Jon’, donde coincidió con su hija, Victoria Federica. Aunque acudieron por separado a la cita, ambas demostraron su compromiso con las causas sociales como la que gira en torno a esta producción. Es por ello que la hermana de Felipe VI quiso poner en alza lo “complicado” que le resulta el papel de Carmen Maura en la ficción, a quien le queda poco tiempo de vida a consecuencia de una enfermedad. Pero lo cierto es que su única conversación en la jornada no fue con la prensa, ya que ahora también ha podido saberse que la hija mayor de Juan Carlos I reveló a una de las personas asistentes a la gala cuál es la situación sentimental que atraviesa su hermana, la Infanta Cristina.

En un momento de máxima intimidad, la Infanta Elena abrió su corazón para confesar, entre susurros, que la hermana menor del Rey y su todavía cuñado, Iñaki Urdangarin, firmarán el divorcio “en cuestión de semanas”. Así ha podido saberlo Informalia, que ha ahondado en la charla de la madre de Froilán para conocer, de primera mano, que la Infanta Cristina espera encontrarse en Madrid el próximo día 31 de octubre con su padre, Juan Carlos I. Una fecha en la que se celebrará la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor y su 18 cumpleaños, cuya fiesta tendrá lugar en El Pardo.

Las explicaciones de doña Elena no quedaban ahí. Según el medio citado, la Infanta aseguró que, cuando tenga lugar la reunión de su hermana con el Rey emérito, tanto sus abogados como los de Iñaki Urdangarin cerrarán el acuerdo económico previo a la firma ante notario, y por ende, al fin definitivo de su matrimonio. Algo que la que fuera esposa de Jaime de Marichalar considera que sucederá “seguro que antes de fin de año”, y que deja entrever que la unión nupcial entre la Infanta Cristina y el deportista tiene los días contados.

Iñaki Urdangarin, más unido a Ainhoa Armentia ante su inminente divorcio de la Infanta Cristina

Esta información ha salido a la luz tan solo unas horas después de que Revista SEMANA revelara en exclusiva todos los detalles de la nueva andadura profesional de Urdangarin. El que fuera jugador de balonmano parece estar dispuesto a comenzar una nueva etapa de su vida muy cerca de Ainhoa Armentia. Este medio ha podido saber que ahora la pareja trabaja mano a mano en una constructora situada a las afueras de Vitoria. Un movimiento con el que ambos demuestran que están dispuestos a ser, de nuevo, empleados de la misma empresa y pasar así la mayor parte de su día juntos.

En las páginas interiores del nuevo número de SEMANA aparecen reflejadas una serie de instantáneas que dejan constancia del dulce momento que Ainhoa e Iñaki están viviendo en común. Ambos cruzaron miradas por primera vez en un bufete al que el exduque de Palma accedió tras salir de prisión. Al estar todas las miradas posadas sobre él, fue inevitable que no se filtrara su historia de amor en los medios de comunicación, ya que fueron pillados paseando de la mano por la playa de Bidart cuando aún no se había dado a conocer su crisis con la Infanta Cristina.

Desde ese momento, los dos se convirtieron en los grandes protagonistas de la crónica social del pasado 2022. Tanto es así, que finalmente optaron por no ocultar su amor, mientras que a la hija menor de Juan Carlos I no le quedaba más remedio que anunciar su “interrupción matrimonial”. Fue durante el pasado mes de enero de 2022 cuando el matrimonio aseguró públicamente haber llegado a un “acuerdo común” que había permanecido en stand by hasta ahora, que la Infanta Elena ha sacado a relucir nuevos datos hasta ahora inéditos.

Sea como fuere, si algo está claro es que Urdangarin ha rehecho su vida amorosa y que su nueva relación sentimental va viento en popa. Tanto él como Armentia han logrado superar cualquier escollo en su noviazgo, algo que dejan muy claro las imágenes que desde este miércoles, 18 de octubre, están en los kioscos de la mano de SEMANA.