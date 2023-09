Iñaki Urdangarin no recibirá los 25.000 euros que se dijo que cada mes llegarían a su bolsillo. Esta cifra es la que se barajó como manutención para el exduque de Palma tras su divorcio con la Infanta Cristina. Una altísima cantidad que supuestamente se embolsaría después de la firma que certificara el final de su matrimonio, pero no será así. Lejos de lo que se ha dicho, Urdangarin solo recibirá una "modesta ayuda", que le permita reunirse con sus hijos de vez en cuando, ya que actualmente solo percibe 463 euros mensuales. Será siete meses después de la disolución de las capitulaciones cuando darán carpetazo a su capítulo sentimental y a todos los flecos que quedaban pendientes.

La Infanta Cristina gana alrededor de 300.000 euros anuales gracias a sus dos trabajos

En el acuerdo de divorcio que debe ser firmado por la Infanta Cristina y Iñaki Urdangarin en el mes de noviembre en Barcelona, se fijarán entre otros detalles lo que él recibirá a manos de ella. La hija del Rey Juan Carlos, que cuenta con un sueldo que alcanza los 300.000 euros anuales por su trabajo, ayudará económicamente a su ex para que pueda mantener una relación fluida con sus hijos sin tener en cuenta sus ingresos. Él vive en Vitoria con su madre y ella es quien le aportará dinero para "pagar alguno de los viajes para ver a sus hijos", eso sí, de momento son pagos puntuales según 'Vanitatis'.

Un pacto económico que quieren mantener en secreto, pero que no han podido evitar que se vaya desgranando poco a poco. Pero no solo se ha descubierto cuál será la situación de Iñaki tras su punto y final con la madre de sus cuatro hijos, sino también qué pasará con sus propiedades. Aunque ahora no puede costearse un piso para convivir con su pareja, Ainhoa Armentia, puede que en el futuro sí pueda hacerlo. Y es que Iñaki Urdangarin tiene al 50 por ciento con la Infanta una casa en Bidart, el País Vasco Francés. Es sencillo, pero tiene su porcentaje y eso es una realidad.

Otro punto destacable es la manutención de los cuatro hijos del extinto matrimonio. Todos ellos son mayores de edad y a día de hoy cuentan con la ayuda de su abuelo, quien se ocupa de todo. Así será hasta que él dedica lo contrario, siendo la Infanta Cristina quien se hará cargo de los gastos si esto cambia, algo que también se recoge en el acuerdo de divorcio que firmarán ambos en solo unas semanas.

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin firmarán un cláusula de confidencialidad

Ninguno de los dos tiene previsto dar declaraciones sobre lo acordado ante un notario. De hecho, planean firmar una cláusula de confidencialidad para que todo esté atado para evitar posibles filtraciones. Temor que no siempre ven satisfecho y que no ha evitado que lleguen a un equilibrio entre ellos. Tanto es así que, quien bien les conoce, asegura que en la actualidad tienen buen rollo por el bien de sus hijos, algo que no quieren que cambie.