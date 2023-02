Froilán abandona España tras sus últimas polémicas

Froilán lleva semanas en el foco mediático por culpa de sus escándalos. El hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se despidió de sus amigos de Madrid durante la noche del jueves, protagonizando una huida de la prensa después de haber salido de fiesta un día más. Tenía motivos para reunirse con su círculo más cercano, ya que este mismo viernes cogía un avión con destino seguramente a Abu Dabi. Se ha dejado ver en la terminal 4 del aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez con una persona de su confianza y una amiga, de la que se despedía con un tierno abrazo antes de tener que pasar por el control de seguridad.

Haciendo gala de la actitud que suele mostrar ante la prensa, Froilán se ha puesto a chupar el cordón de su sudadera cuando ha visto las cámaras. Su forma de andar y su rostro con una sonrisa ha mostrado a un Froilán chulesco. No ha querido hacer declaraciones sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto. Se ha limitado a andar con actitud altiva hasta el control de seguridad. Antes de entrar en la zona restringida solo para viajeros, el joven se ha despedido de su amiga, que ha preferido quitarse del medio cuando ha visto a las cámaras.

El joven se muestra con una actitud chulesca en el aeropuerto

Vídeo: Europa Press.

Al aeropuerto no ha acudido ningún miembro de su familia, algo que llama especialmente la atención. De hecho, su madre se dejaba ver durante la mañana de este viernes saliendo de su casa con su propio coche. Ella prefiere mantenerse al margen de las polémicas de su hijo y deja en la más estricta intimidad las conversaciones que tiene con él. Tampoco se pronuncia sobre los escándalos. No hay duda de que habrá hablado con él estos días que el joven ha estado en Madrid. Pero no es lo único que ha hecho Froilán durante su visita a la capital española, ya que este jueves disfrutaba de una fiesta con amigos.

Trató de pasar desapercibido algo que por supuesto no consiguió. El joven trató de ocultarse bajo una gorra y se tapó parte del rostro con una bufanda, pero la prensa consiguió captar algunas imágenes de él durante su salida nocturna a pesar de que Froilán salió corriendo al ver las cámaras. El joven sabe el revuelo que provoca en la prensa cada uno de los escándalos en los que está involucrado. Aún así, sigue su día a día tan normal. Este jueves ha salido de fiesta una vez más por Madrid y al ver a la prensa se ponía a correr para evitar ser grabado. Además de ocultar su rostro para evitar ser captado por las cámaras, el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar mostraba una sonrisa como de diversión, como si esta situación le hiciera mucha gracia. En un momento dado hizo varios requiebros a las cámaras hasta que llamó al telefonillo del piso de un amigo. Al entrar tuvo que escuchar algunas críticas por parte de personas anónimas. Al salir de la casa para coger un vehículo con conductor, Froilán espeta un "pasarlo bien".

Huyó de la prensa corriendo en plena calle

Vídeo: GTRES.

Ya avisa SEMANA en exclusiva esta semana que la idea de Froilán era volver a Abu Dabi tras exprimir al máximo su escapada a Madrid. Y así ha sido. "En principio quiere volver a irse en las próximas semanas. No quiere estar en España porque, según él, siempre le están relacionando con problemas. Piensa que allí tiene más protección y puede pasar más desapercibido", declararon fuentes cercanas a SEMANA sobre la idea de Froilán de quedarse en Abu Dabi.