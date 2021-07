«Estoy escribiendo esto no como el Príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido», explica Harry sobre su libro autobiográfico, que saldrá a la venta antes de Navidad.

Los dolores de cabeza no cesan para la reina Isabel II de Inglaterra. Y es que el Príncipe Harry está preparando unas memorias en las que contará, con todo lujo de detalles, las intimidades de la vida en Buckingham. Una vida palaciega a la que ha renunciado para emprender una nueva vida sin las obligaciones de ‘royal’ y procurando su propio sustento económico tras su marcha de la Familia Real británica, más conocida como el ‘Brexit’, en enero de 2020. Según publica el ‘Daily Mail’, el libro saldrá a la venta antes de Navidad y se ha redactado -en secreto y a lo largo del último año- gracias a la ayuda del ganador del Pulitzer J.R. Moehringer. La editorial Penguin Random House ha anunciado la noticia a través de su cuenta oficial. A través de un comunicado emitido en las redes sociales, el hijo del Príncipe Carlos ha preparado un libro «íntimo y sincero» cuyos beneficios irán destinados íntegramente a obras de caridad. «Compartirá, por primera vez, el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que le han ayudado a formarse», señala el escrito de la empresa. Se trataría de un libro ”íntimo y un relato sentido de una de las figuras más influyentes de la actualidad”, aseguran. En sus páginas, el nieto de la reina Isabel II «compartirá, por primera vez, el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida» que lo han formado como persona. Así, revelará por primera vez muchas de sus experiencias vitales. Desde la trágica muerte de su madre, Diana de Gales, a la que perdió cuando tenía apenas 12 años. O sus años en el ejército británico («el deber militar que lo llevó dos veces al frente de Afganistán»), su historia de amor con Meghan Markle o «la alegría que ha encontrado al ser esposo y padre». Meghan Markle regresa a Londres por sorpresa y este es el significativo motivo

«Estoy escribiendo esto no como el Príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido», explica Harry en el comunicado de Penguin Random House en las redes sociales. Su relato, según la editorial, «ofrecerá un retrato personal honesto y cautivador» que mostrará a los lectores «que detrás de todo lo que creen saber se esconde una historia humana inspiradora, valiente y edificante». Harry, «emocionado» ante su libro autobiográfico «He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos«, sentencia. Asimismo, dice estar «emocionado» ante esta oportunidad de contar su historia en primera persona través de un libro escrito de manera «precisa y totalmente veraz». Al igual que Harry, Meghan ha hecho sus pinitos en el mundo de la literatura. La estadounidense es autora de 'The bench' (El banco), que no ha tenido el esperado éxito de ventas esperado. El volumen cuenta con ilustraciones del exitoso artista californiano Christian Robinson y la que fuera actriz es la encargada de poner voz a la versión en audiolibro. Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo, el libro de fotografías 'Hold Still', que apoya Kate Middleton, se convirtió en un best seller el día de su lanzamiento. Y rápidamente se convirtió en el segundo libro más vendido de todos los títulos en Amazon. Kate no lo ha escrito, pero es un proyecto en el que se ha involucrado de manera muy personal. El libro, que recoge las imágenes finalistas del concurso de fotografía que puso en marcha en 2020. Retrata cómo las familias británicas afrontaron los meses de confinamiento tras el estallido de la pandemia. Tras la renuncia de Harry y Meghan a sus deberes reales, la relación con su familia se ha ido deteriorando cada vez más. La gota que colmó el vaso fue su entrevistada entrevista con Oprah Winfrey, que ha distanciado más aún al príncipe de sus seres queridos. Harry y Meghan disfrutan de unos días de descanso tras el nacimiento de su segunda hija. Una niña a la que han llamado Lili, en honor de su bisabuela, cuyo apelativo cariñoso es Lilibet; y Diana, como la princesa de Gales, su abuela paterna. Una decisión que según ellos tomaron con el consenso de la soberana. «El duque habló con su familia antes del anuncio. De hecho, su abuela fue al primer miembro de la familia al que él llamó. Durante la conversación manifestó su deseo de llamar a su hija Lilibet en su honor. Si a ella no le hubiera parecido bien, ellos no habrían utilizado ese nombre», ha contado en Twitter Omid Scobie, amigo y autor de la biografía sobre los duques de Sussex «Finding Freedom».

