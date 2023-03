Quedan apenas dos meses para que se celebre la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra en la abadía de Westminster y poco a poco se van revelando algunos datos. Tras varias idas y venidas sobre si el príncipe Harry y Meghan Markle iban a ser invitados a la ceremonia religiosa que volverá a ser un cónclave de royals, finalmente Carlos III ha decidido recular y ya les ha enviado la invitación oficial para que acudan a esta cita tan importante para la historia británica. El soberano no quiere que ese día esté empañado por la polémica ausencia de su hijo menor, por lo que finalmente ha decidido incluirlo en la lista de invitados. Eso sí, de momento la pareja todavía no ha confirmado si asistirá o no, tal y como ha revelado la cadena CNN en voz de un portavoz del duque de Sussex.

Se desconoce la respuesta de Harry y Meghan a la invitación de Carlos III

Los tabloides británicos han confirmado que, tras varios días de comunicación y a través de un email, los duques de Sussex han recibido la invitación de manera oficial. "Puedo confirmar que el duque recibió recientemente correspondencia por correo electrónico de la oficina de Su Majestad (Carlos III) con respecto a la coronación", ha asegurado el portavoz. Además, ha añadido que "no revelaremos, en este momento, una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán". De momento, todo queda en el aire a la espera de una respuesta por parte de los duques de Sussex, quienes estarían pensando si aceptar o no.

El motivo no sería otro que actualmente las relaciones familiares son tensas. Sobre todo después de que saliera a la luz de que Carlos III había "desalojado" a Meghan y Harry de Frogmore Cottage para entregarle la propiedad a su hermano, el príncipe Andrés. Esto no sentó nada bien al duque de Sussex, por lo que esto podría ser le motivo para que decidiera rechazar la invitación y no acudiera a la coronación de su padre, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo. Los duques de Sussex aseguraron estar "atónitos" después de ser despojados de esa propiedad, por lo que esto podría suponer un antes y un después en sus relaciones con la Familia Real británica.

Las relaciones familiares son tensas tras los últimos acontecimientos

La última vez que viajaron hasta el Reino Unido fue el pasado mes de septiembre, cuando falleció la reina Isabel II. Los duques de Sussex estuvieron presentes en todos los actos relacionados con su funeral y permanecieron en Londres hasta el último adiós de la soberana. Desde entonces, no han vuelto y la guerra con la familia se ha avivado por la emisión del documental que lanzaron junto a Netflix, además de las entrevistas que Harry ha concedido, en las que ha hablado largo y tendido sobre las rencillas familiares. Un hecho que no hizo ni pizca de gracia a los suyos y que con los gestos lo han confirmado, como lo ocurrido con Frogmore Cottage o que en un primer momento no fueran invitados a la coronación de Carlos III.

Hasta el próximo 29 de marzo puedes comprar el libro de Harry Meghan, a la venta con tu revista SEMANA en todos los kioscos de España por 9,95€.

El libro está escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, especialistas en la familia real británica y narra la polémica historia del matrimonio que ha hecho correr ríos de tinta en todo el mundo.