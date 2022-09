Reino Unido y el resto del mundo llora la muerte de la Reina Isabel II, quien fallecía el pasado 8 de septiembre a la edad de 96 años. Desde entonces, todos los ojos están puestos en la Familia Real británica y en todos sus movimientos. Mucho se ha especulado acerca de los motivos por los que finalmente Meghan Markle no viajó hasta Balmoral para despedirse de la abuela de su marido, el príncipe Harry. Ahora, hemos conocido la respuesta: el Rey Carlos III lo prohibió de manera expresa.

El Rey Carlos III habló de manera personal con el príncipe Harry y le prohibió que viajara a Balmoral acompañado de su mujer, Meghan Markle, según informa ‘DailyMail’ citando a ‘The Sun’. «Le dijo que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste«, explica una fuente cercana a la familia al periódico. Además, el hijo de la Reina Isabel II insistió en que tampoco iba a estar presente Kate Middleton y que el número de personas en la residencia debía limitarse a la más cercana.

Lo cierto es que el hecho de que se llegara a afirmar que el matrimonio se había puesto en camino para llegar a Escocia cuanto antes provocó un gran revuelo e incredulidad dentro de los muros de Balmoral. Tal y como publica el medio citado anteriormente, Carlos III le dejó muy claro a su hijo que Meghan «no sería bienvenida». Por otro lado, el soberano cedió a última hora a que su hijo pequeño estuviera presente en la residencia, aunque en un principio no iba a ser así. Según ‘The Telegraph’, Harry no fue convocado a Balmoral debido a razones constitucionales. Además apuntan que otros los motivos por los que no se pensó en él en un primer momento se debe a la incomodidad que genera el joven debido a que está a punto de publicar su libro de memorias.

La mención de Carlos a Harry y Meghan en su primer discurso como Rey

En su primer discurso como Rey de Inglaterra, Carlos III tuvo unas palabras para su hijo pequeño y su mujer. «Quiero expresar mi amor por Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero», expresó. Por otro lado, también nombró a Guillermo y Kate como príncipes de Gales. «Como mi heredero, ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, Tywysog Cymru, el país cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber. Con Catherine a su lado, nuestro nuevos Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital», insistió.