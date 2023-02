El rey Carlos III confía en un diseñador de Apple para crear el logo de su coronación

Carlos III se encuentra en plena cuenta atrás para su coronación. Será el próximo 6 de mayo cuando tenga lugar este gran acontecimiento, que reunirá a la familia real británica. La importancia de este acto es tal que el soberano no ha dudado en crear un logotipo especial para la ocasión. Para ello, ha contratado a uno de los mejores creativos del mundo. Se trata de Jonathan Paul 'Jony' Ive, famoso por ser el diseñador de muchos de los productos de Apple. Te contamos todos los detalles sobre el dibujante inglés encargado de hacer el emblema que se usará como símbolo principal en la ceremonia de coronación.

El logotipo creado por este conocido experto representa las cuatro naciones del Reino Unido a través de las flores de cada una: la rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia, el narciso de Gales y el trébol de Irlanda del Norte. Estas representan «el amor del Rey por el planeta, la naturaleza y su profunda preocupación por el mundo natural», tal y como explican a través de un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham. En el centro del emblema se puede ver la Corona de San Eduardo, que lucirá el hijo de la difunta Reina Isabel II durante la ceremonia.

Fue hace dos días cuando la Casa Real de Inglaterra anunció a través de sus redes sociales el logo creado específicamente para la coronación de Carlos III- "¡Se ha presentado el nuevo emblema de la Coronación! El emblema aparecerá en todos los eventos históricos de mayo, incluidas fiestas callejeras, reuniones comunitarias y en productos oficiales", explicaban en la cuenta oficial 'The Royal Family'. El diseño rinde homenaje "al amor del Rey por el mundo natural", detallaban. "Juntas, las flores crean la forma de la Corona de San Eduardo, con la que Su Majestad será coronado en mayo. Creado por el diseñador británico Sir Jony Ive y su colectivo LoveFrom, Sir Jony ha dicho sobre el emblema que “habla del feliz optimismo de la primavera y celebra el comienzo de esta nueva era de Carolina para el Reino Unido”.

El emblema de la coronación aparecerá durante todos los actos conmemorativos, así como en el fin de semana festivo, que comenzará cuando Carlos sea coronado el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster. También se utilizará en otros eventos relacionados con la coronación y se usará en toda el merchandising oficial del evento. El creador, Jony Ive, está muy satisfecho del trabajo realizado. «Es un gran honor poder contribuir a esta notable ocasión nacional, y nuestro equipo está muy orgulloso de este trabajo», ha confesado. «El emblema habla del feliz optimismo de la primavera y celebra el comienzo de esta nueva era para el Reino Unido. La gentil modestia de estas formas naturales se combinan para definir un emblema que reconoce tanto la alegría como la profunda importancia de esta ocasión», añadió.

Aún quedan muchas interrogantes sobre la ceremonia de coronación, que seguramente no estará exento de polémica. De momento, la posible presencia de Harry y Meghan está despertando un importante interés en el mundo entero. Según revela 'The Sun', los duques de Sussex están invitados al acto. Eso sí, se estaría trazando un plan secreto para que no acaparen el protagonismo de la prensa en un día histórico.

Un amplio equipo de profesionales ya está trabajando en la coronación, entre ellos, cientos de funcionarios de Whitehall y del Ministerio de Relaciones Exteriores. También se espera que sea un día en el que Londres reciba a miles de personas llegadas de todas partes del mundo para vivir un acontecimiento histórico.