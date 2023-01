Las memorias del Príncipe Harry han salido a la luz cinco días antes de su lanzamiento oficial, previsto para el próximo día 10 de enero. La autobiografía del duque de Sussex —que en español se venderán bajo el título «En la sombra»- se han filtrado antes de tiempo, lo que ha hecho que el mundo entero haya conocido ya las bombas que cuenta sobre su vida y su relación con el resto de miembros de la Familia Real Británica. A continuación, los titulares más destacados de ‘Spare’, el libro que muy probablemente marque de manera definitiva su ruptura con los de su linaje.

1. «Consumí cocaína algunas veces a los 17 años»

Una de las revelaciones más sorprendentes de las memorias, escrito por el periodista, escritor y ganador de un premio Pulitzer JR Moehringer, es que el Príncipe Harry coqueteó con las drogas siendo un adolescente. «Consumí cocaína algunas veces a los 17 años», afirma. Probó esta sustancia después de que le «ofrecieran una raya» durante un fin de semana de caza.

Al parecer, la experiencia no le gustó: «No fue muy divertido, y no me hizo sentir especialmente feliz como a los demás, pero me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente». No solo probó la cocaína: también se atrevió con el alcohol o la marihuana. Harry también relata en su libro que «fumaba cigarrillos y cannabis» y que bebía en el campo de golf del castillo de Windsor cuando estudiaba en Eton.

2. El Príncipe Harry llama al Príncipe Guillermo su «archienemigo»: «Me agarró por el cuello y me tiró al suelo»

En una reunión entre el Príncipe Harry y su hermano en Nottingham Cottage, la casa en la que por entonces vivían los duques de Sussex, ambos protagonizaron una fuerte discusión. «Dejó el agua, me llamó por otro nombre, y vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera«, asegura Harry. Según Harry, Guillermo le pidió que le devolviera el golpe, pero él se negó. Finalmente, el futuro Rey le pidió disculpas. Pero nada volvió a ser como antes. Es más, Harry se refiere a él como su «archienemigo».