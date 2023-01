«Me trató como a un semental». Así recuerda el Príncipe Harry de Inglaterra cómo fue su primera experiencia sexual. Perdió la virginidad a los 17 años, tal y como cuenta en su autobiografía, ‘Spare’, cuyo contenido se ha filtrado cinco días antes de su publicación. En el libro, el hijo menor del Rey Carlos III relata en su biografía que la primera vez que tuvo sexo fue con una mujer mayor que él en un campo detrás de «un pub muy concurrido».

Su primera amante anónima le trató como a un «joven semental». Todo sucedió en el año 2001. El miembro de la realeza británica era aún estudiante en el Eton College de Windsor cuando vivió un tórrido intercambio en un campo detrás de un local de copas abarrotado de gente.

«La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó», cuenta el Príncipe Harry de su primera experiencia sexual

Poco después, uno de los guardaespaldas de la Familia Real, Marko, le hizo una visita. Durante el almuerzo en una cafetería del centro de la ciudad, el guardaespaldas, que tenía una «mirada sombría», le dijo al Príncipe que le habían enviado para «descubrir la verdad». Harry recuerda: «Sospeché que se refería a mi reciente pérdida de la virginidad, un episodio humillante con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos machos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó. Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto».

La verdadera razón por la que enviaron a su guardaespaldas Marko a ver cómo estaba Harry fue porque a la oficina de prensa del rey Carlos informaron de que un periódico tenía pruebas de que tomaba drogas. Algo que según Harry, era «todo mentira». Tres años después de su encuentro con esta mujer mayor que é, el Príncipe Harry empezó a salir con Chelsea Davy. La pareja se conoció mientras estudiaba en Londres y empezaron a salir de forma intermitente durante seis años a partir de 2004, después de que Harry viajara a Zimbabue, donde el padre de la joven, un conocido millonario británico, posee y dirige una reserva de caza.

En noviembre de ese año, Catherine Ommanney, de 50 años, afirmó que había tenido una aventura de dos meses con el Príncipe en 2006, cuando él tenía 21 y ella 34 años. Esta mujer, conocida por su participación en realities de la televisión del Reino Unido, dijo en una entrevista con ‘The Sun’ que conoció al príncipe Harry en un bar de Chelsea cuando él aún mantenía una relación intermitente con la socialité Chelsy Davy. Ommanney contó que ella y Harry compartieron un cigarrillo en las escaleras y él «se sinceró» con ella. Se vieron unas veces más antes de que el romance terminara. Volvieron a verse las caras en 2009, -un año después de que ella se casara con su segundo marido (del que ahora está separada)-, en un partido de polo.

En otra parte de la biografía, el príncipe Harry habla por primera vez de las veces que probó las drogas. «Consumí cocaína algunas veces a los 17 años», dice en su libro, escrito por JR Moehringer, un experiodista y escritor ganador del premio Pulitzer. Su incursión con esta sustancia fue después de que le «ofrecieran una raya» durante un fin de semana de caza, pero no le gustó la experiencia: «No fue muy divertido, y no me hizo sentir especialmente feliz como a los demás, pero me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente».