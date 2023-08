La gestación subrogada es un tema que, especialmente en los últimos meses, se ha situado en el ojo del huracán. La decisión de Ana Obregón a la hora de convertirse en abuela por este método contó con un sinfín de partidarios, sin embargo, se trata de una práctica que ha llegado incluso al ámbito de la realeza. Tanto es así, que ahora Christian de Dinamarca se ha convertido en el padrino del hijo de los príncipes Gustav y Carina de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, nacido también a través de un vientre de alquiler.

Teniendo en cuenta que el matrimonio no pudo contraer matrimonio a raíz de una antigua cláusula de la Casa Real en la que se reflejaba que para formar parte de la familia había que ser aristócrata, protestante, y de raza aria, ambos no pudieron darse el “sí, quiero” hasta que no pasó mucho tiempo. Finalmente lo lograron pero tenían más de 50 años, lo que les hacía muy complicado el hecho de tener un hijo en común. Es por ello que decidieron recurrir a la gestación subrogada, dando la bienvenida a Gustav Albretch, el cual nació durante el pasado mes de mayo. No ha sido hasta ahora cuando los padres del bebé han celebrado su bautizo en la capilla del castillo de Berleburg, el mismo lugar en el que se casaron ubicado en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

Dado que en la boda de los príncipes fueron padrinos Federico y Mary de Dinamarca, en este último evento su hijo mayor ha cobrado un papel fundamental. Y es que, el joven se ha estrenado como padrino del pequeño, pero no lo ha hecho solo. También Teodora de Grecia, hija de Constantino y Ana María de Grecia; Ellen Hillingsø; Arabella Gaggero; y los príncipes Franz-Albrecht de Oettingen-Spielberg y Carl-Anton de Waldeck y Pyrmont cuentan con el mismo papel que Christian en este bautizo que, sin duda alguna, marca un antes y un después en la realeza.

Un verano atípico para Christian de Dinamarca

No cabe duda de que está siendo un verano repleto de noticias positivas para el joven. Fue durante el pasado mes de junio cuando el futuro heredero al trono danés se sacó el carnet de conducir incluso antes de cumplir la mayoría de edad. No será hasta el próximo 15 de octubre cuando el Príncipe pueda festejar su 18 cumpleaños, fecha que supone un importante paso al frente en su vida. El nieto de Margarita de Dinamarca tendrá poco a poco que ir añadiendo a su agenda oficial una serie de quehaceres propios de su posición en la línea de sucesión, lo cual puede llegar a ser ilusionante tanto para él como para sus padres y su abuela.

A esto se suma que el corazón de Christian de Dinamarca ha sido recientemente ocupado por Chiara de Borbón-Dos Sicilias. La hija menor de Carlos de Borbón, primo del Rey Juan Carlos, cuenta con una conexión con el joven desde antaño al haber acudido al bautizo de sus hermanos menores en 2011. Un vínculo que ha ido in crescendo con el paso del tiempo, hasta el punto de convertirse en la persona que ha hecho que el Príncipe se ilusione en términos sentimentales.

Cabe destacar que, por si fuera poco, Chiara cuenta con el título de duquesa de Capri y un exquisito gusto estilístico del que deja constancia en todas y cada una de sus apariciones públicas. Una de las últimas tuvo lugar en Montecarlo, donde posó en una imagen junto a Christian que ha dado la vuelta al mundo.

1 de 3 Christian de Dinamarca se ha estrenado como padrino 2 de 3 El hijo de Federico y Mary de Dinamarca ha tenido un gran papel en el bautizo de Gustav Albretch 3 de 3 El hijo de Gustav y Carina de Sayn-Wittgenstein-Berleburg es el primer bebé royal nacido por gestación subrogada